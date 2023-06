News Scegli la mela che preferisci e scopri il tuo trauma passato | Assurdo Di Mia Lonigro - 14

Un test della personalità rivela i segreti del tuo passato. Scegli la mela per scoprire cosa ti ha fatto soffrire.

Il web è una fonte inesauribile di curiosità: questa volta c’è la possibilità di scoprire qualcosa in più su di te se ti cimenti in un altro divertente test che offre Internet.

Stiamo parlando di un test della personalità che ti darà la possibilità di capire qual è il trauma del tuo passato che influisce ancora non solo sul presente ma che ti potrebbe creare problemi nel futuro.

Ovviamente è importante capire che queste prove sono una combinazione tra divertimento ed analisi ma non hanno validità scientifica. Tuttavia, provarci significa anche mettersi alla prova e non avere paure di conoscersi meglio.

Il test in questione prevede di scegliere nell’immagine che raffigura quattro mele diverse quella che più ha catturato la tua attenzione. Non si tratta di individuare la migliore o la più bella ma proprio quella che ad istinto senti davvero tua.

La mela numero 1 e la mela numero 2

Se hai scelto la mela uno tra le tue preferite allora vuole dire che il trauma riguarda la perdita di persone care e di chi non fa più parte della tua vita. Continui a rimuginare sul passato nella speranza di poter cambiare le cose: spesso ti senti malinconico per un amico o amica che è uscito dalla tua vita e non riesci ad andare avanti. Il consiglio è di dimenticare ciò che non è andato bene con la consapevolezza di un avvenire migliore.

Se la tua scelta è ricaduta sulla mela numero 2 può voler dire che i dolori di un tempo non sono stati metabolizzati bene e ancora adesso ti fanno soffrire. Non è giusto volgersi al passato ma puntare dritto avanti è la strada migliore per non provare più una sofferenza che intralcia la tua quotidianità.

La mela numero 3 e la mela numero 4

Se nell’immagine hai optato per la mela numero tre significa che determinate ferite inflitte da alcune persone importanti non sono state per nulla dimenticate. Questi traumi ti sembrano insormontabili ma devi imparare a fidarti nuovamente di chi hai vicino per poter assaporare finalmente la serenità.

Nell’imagine la mela numero 4 è legata anche qui all’impatto negativo che alcuni di quegli che consideravi amici hanno avuto su di te. Per andare oltre il trauma e raggiungere il benessere fisico e mentale cerca di metterti al primo posto, consapevole che solo tu sei in grado di aiutarti.