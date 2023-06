News Separazione Bonolis-Bruganelli: la reazione sconvolgente di lei lascia senza parole Di Ambra Ferri - 15

Laura Freddi commenta la notizia della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia bruganelli. Ecco qual è stata la sua reazione caldo.

L’annuncio della fine della loro relazione è piombato sulle vite dei telespettatori e dei loro cari come un fulmine a ciel sereno. In un’intervista a Vanity Fair la coppia ha ammesso che nemmeno i propri figli sapevano della separazione alle porte: hanno nascosto tutto per non far sentir loro pressione, tanto che sono rimasti stupiti.

In queste ore la notizia è sulla bocca di tutti, soprattutto perché qualche settimana fa Dagospia aveva messo in giro le voci sulla fine del loro matrimonio e i diretti interessati avevano smentito categoricamente tutto attraverso un video sarcastico in cui prendevano in giro il giornalismo italiano.

Alla fine, le indiscrezioni di Dagospia si sono rivelate veritiere: Paolo Bonolis e Sonia bruganelli non sono più una coppia. I motivi della loro separazione sono stati ampiamente spiegati dai due in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, che gli ha dedicato la copertina.

La reazione di Laura Freddi

Quando è stata annunciata la separazione, Serena Bortone era in diretta con il suo programma Oggi è un’altro giorno. Con l’occasione ha chiesto subito un commento a Laura Freddi, che era suo ospite in studio. “Loro sono due persone così intelligenti, hanno una complicità, al di là dell’amore che poi li ha uniti per tanti anni”, ha detto la Freddi.

“Credo che loro dovranno proteggere la loro famiglia e questo credo che sia la cosa più importante. Mi dispiace, però sai? Conosco bene Paolo, ho iniziato a conoscere anche meglio Sonia negli ultimi anni. C’è stata anche questa complicità tra di noi e, devo dirti la verità, mi dispiace. Come ogni coppia che si separa, lascia un po’ di amaro in bocca. Questi rapporti lunghi tra l’altro… Che poi anche il pubblico si affeziona a queste coppie famose”.

L’amore con Paolo Bonolis

Dalle sue parole si capisce la delusione di fronte la notizia duepunti nemmeno lei era a conoscenza di questa cosa né tantomeno si aspettava che le voci messe in giro da Dagospia si sarebbero rivelate veritiere, anche perché Sonia e Paolo avevano smentito in modo molto convincente il rumor.

Sul rapporto con Bonolis, Laura freddi spiega: “Ho conosciuto Paolo durante il periodo di Non è la Rai. Lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota. Eravamo tutti e due giovani e innamorati. Qualcuno ha provato a malignare sul nostro rapporto ma non ci è riuscito, visto che io ho deciso di non stare più con Paolo nel momento in cui raggiungeva l’apice del suo successo”. La reazione di Laura Freddi ha fatto parlare molto il web, visto che nemmeno le persone che li conoscono meglio si aspettavano di ricevere questa notizia. Non resta che attendere e scoprire come gestiranno la situazione da ora in poi.