News Sonia Bruganelli rinnega il matrimonio con Paolo Bonolis: “Non dovevano sposarsi” Di Mia Lonigro - 11

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato la fine del matrimonio: ma la loro storia non era iniziata nei migliore dei modi.

Con un’intervista rilasciata a Vanity Fair Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno annunciato la fine ufficiale del loro matrimonio dichiarando che il loro amore ha assunto, ora, una nuova forma. I due resteranno per sempre legati grazie non solo alla presenza dei loro figli ma anche perché nonostante tutto Sonia e Paolo si vogliono ancora bene.

Le voci di crisi tra loro circolavano da molto tempo ma un’indiscrezione a maggio lanciata ovviamente da Dagospia aveva preannunciato una fine imminente del matrimonio. Sonia e Paolo avevano prontamente smentito con un ironico video in piscina. I due poi hanno spiegato di aver voluto proteggere i loro figli e che desideravano spiegare la situazione con i loro termini.

La storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, d’altronde, è sempre stata al centro dei riflettori per le varie dichiarazione fatte dai diretti interessati i quali hanno spiegato di vivere l’unione in maniera differente addirittura anche in case separate. Eppure, almeno fino a questo momento Paolo e Sonia avevano cacciato via ogni rumors di rottura confessando di essere sì anticonvenzionali ma anche molto uniti.

I due tuttavia, nonostante il divorzio, si vogliono ancora molto bene soprattutto alla luce della longevità del loro amore che è durato per quasi trent’anni e coronato dalla nascita di tre figli Silvia, Adele e Davide.

La nascita dell’amore tra Sonia e Paolo

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono incontrati quando lui conduceva Tira e molla e lei era una televenditrice. Agli inizi del loro amore la Bruganelli era fidanzata con un altro ragazzo e per questo per alcuni mesi hanno tenuto segreta la loro relazione. C’è da dire che la Bruganelli era poco convinta di lasciarsi andare con il condutture, complice anche la differenza d’età di ben 13 anni.

Con pazienza e dedizione i due si sono avvicinati sempre di più fino a creare un rapporto solido. Inoltre, Sonia ha dovuto anche parlare a lungo con suo padre il quale era estremamente preoccupato del rapporto sia per la popolarità di Bonolis che per il fatto che l’uomo era stato sposato e aveva già avuto figli.

L’epilogo di un lungo amore

L’ex opinionista del Grande Fratello non ha mai fatto mistero delle difficoltà affrontate durante il suo matrimonio che comunque è stato uno dei più lunghi dell’intrattenimento italiano. L’incontro con il conduttore le ha cambiato completamente la vita sia dal punto di vista lavorativo che da quello sentimentale.

Non sarebbe dovuto essere il suo futuro marito ma piano piano Bonolis ha conquistato il suo cuore costruendo con lei una famiglia bellissima. Il matrimonio sarà pure finito ma il rispetto e il bene continueranno forse per tutta a vita.