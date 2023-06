News Angelina Mango ha una mamma famosissima, non solo il padre | Da non credere Di Ambra Ferri - 15

Tutti conosciamo il padre di Angelina Mango, la finalista di Amici, ma pochi sanno che anche la mamma è molto famosa. Ecco chi è.

Angelina Mango è a tutti gli effetti una figlia d’arte. Con la sua voce incantevole, ha conquistato il pubblico e la giuria di Amici, il talent show di Maria De Filippi. Come si evince dal suo cognome, la cantante ventunenne è la figlia di Pino Mango, uno degli artisti più importanti del panorama italiano.

Scomparso precocemente mentre si esibiva l’8 dicembre 2014, ha lasciato sulla terra delle bellissime canzoni e una figlia con il suo stesso talento.

Angelina è stata la scoperta di questa edizione di Amici: sempre in cima alle classifiche, si credeva che avrebbe vinto il talent, invece è stata superata dal ballerino di latino americano Mattia Zenzola.

I genitori di Angelina Mango

Durante tutti questi mesi di permanenza all’interno della scuola di Amici abbiamo imparato a conoscere meglio Angelina e le sue origini. In una puntata speciale andata in onda il 31 marzo, è stato reso omaggio a Pino Mango e in quell’occasione Angelina ha spiegato al pubblico a casa chi era quell’immenso artista per lei. La ragazza ha assimilato tutto dal papà: il modo di approcciare alla musica, leggerla, interpretarla e restituirla al pubblico.

Non tutti sanno, però, che anche la mamma di Angelina è molto famosa e rispettata nell’ambiente musicale. Il suo nome è Laura Valente e ha conosciuto Pino Mango nel 1995, i due hanno avuto Angelina nel 2001 per poi sposarsi nel 2004. Affiatatissimi, sono rimasti mano nella mano fino all’ultimo momento.

Chi è Laura Valente, la mamma di Angelina Mango

Per chi non lo sapesse, Laura Valente è nata a Milano nel 1963 e ha debuttato nel mondo della musica in giovane età, dopo aver vinto il concorso per cantautrici a Castellana Grotte. Incontra Mango proprio mentre stava registrando una delle sue canzoni più famose, Oro: i due si innamorano nella sala di registrazione e da quel momento non si lasciano più.

Inizialmente, la Valente si muove come solista finché nel 1990 non arriva la svolta ed entra a far parte del gruppo genovese Matia Bazar. La sua voce apporta un grandissimo contributo al complesso, che si cimenta in uno stile più rock grazie all’arrivo di Laura. L’apice del loro successo arriva nel 1993 con il brano Dedicato a te, portato sul palco di Sanremo.

Per via di alcune vicissitudini personali interne ai membri del gruppo, Laura Valente decide poi di abbandonare i Matia Bazar e tornare alla sua carriera da solista, sempre affiancata dall’amato marito Pino Mango.