Amici: brutto colpo per Wax, Angelina nasconde un segreto terribile | Spunta la verità

Il legame tra i due cantanti di Amici aveva suscitato dubbi, ma c’è una verità nascosta ed è molto più intrigante.

I cantanti Angelina e Wax sono i concorrenti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, arrivati entrambi al finale, che si è disputata la scorsa domenica 15 maggio su Canale 5.

Entrambi talentuosissimi, nell’ultima puntata hanno dimostrato le loro abilità nel canto durante la sfida contro gli altri due concorrenti arrivati in finale: il ballerino di danza latino-americana Mattia, sostenuto dal maestro Raimondo Todaro e la ballerina moderna Isobel in squadra di Alessandra Celentano.

Il legame molto forte che si è instaurato tra i due cantanti ha suscitato una serie di dubbi tra i telespettatori e i fan di entrambi che hanno iniziato a pensare a qualcosa di più di una semplice amicizia.

Wax è entrato nella scuola di Amici a partire dai primi giorni del programma, mentre il percorso di Angelina è stato diverso, ma è riuscita comunque a farsi conoscere e a rivelare il suo talento.

Cosa nascondono i cantanti di Amici Angelina e Wax

Angelina, figlia d’arte del cantante Mango e Laura Valente, voce storica dei Matia Bazar, secondo la maggior parte degli spettatori avrebbe dovuto essere una papabile candidata alla vittoria. Inoltre, molte sono le speranze verso una possibile storia d’amore tra la cantautrice e Wax.

Tuttavia, la verità che Angelina nasconde è purtroppo un’altra e a quanto pare non c’è posto per Wax, il quale sarebbe davvero soltanto un ottimo amico per la ragazza. Cosa nasconde allora Angelina?

Il segreto di Angelina Mango

Angelina Mango ha dimostrato di essere una bravissima cantante, con un grande talento e anche un bel caratterino. Ha, infatti, affrontato tutte le sfide con grinta e determinazione, senza paura e con la consapevolezza delle proprie abilità. Senza negare le proprie origini, ha percorso la propria strada in maniera autonoma, e nella scuola di Amici ha trovato il posto giusto per perseguire i propri obiettivi, incontrando persone valide tra cui Wax, con cui ha stretto una grande amicizia.

I due, nonostante le indiscrezioni al riguardo, sono soltanto ottimi amici. Infatti, Angelina è fidanzata con Antonio Cirigliano, ventiquattrenne di Potenza, anche lui musicista. Il ragazzo suona la chitarra e ha accompagnato Angelina nella sua esibizione al concerto del Primo Maggio dello scorso anno. I due sono innamorati e felici, il che dovrebbe far cessare ogni ipotesi di un possibile intrigo con il cantante in gara.