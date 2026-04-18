La Promessa entra nella settimana più oscura | Un segreto nascosto riapre il caso e cambia ogni equilibrio

Dal 19 al 25 aprile la tenuta è travolta da rivelazioni, sospetti e decisioni che nessuno si aspettava

Le nuove puntate de La Promessa, in onda su Rete 4 dal 19 al 25 aprile 2026, portano la soap in una fase particolarmente intensa. Intrighi, misteri e verità nascoste emergono con forza, mettendo a rischio gli equilibri della tenuta e cambiando il destino di molti personaggi.

La settimana si apre con un clima segnato dal dolore e dalla tensione, ma si sviluppa rapidamente verso scenari più complessi, dove ogni rivelazione sembra aprire nuove domande. Al centro della narrazione si intrecciano vicende personali e segreti che iniziano finalmente a venire alla luce.

Rivelazioni sconvolgenti e misteri che riemergono

Uno dei momenti più forti riguarda Curro, profondamente scosso dalla morte di Eugenia. Il giovane si chiude in sé stesso, trovando conforto solo nella vicinanza di Angela, mentre attorno a loro cresce la tensione. Intanto, una confessione inattesa cambia tutto: Manuel rivela che Toño e Norberta non sono mai stati davvero sposati, lasciando Simona sconvolta e delusa.

Parallelamente, si sviluppa uno dei filoni più inquietanti della settimana. Il mistero legato al bracciale acquistato in gioielleria prende una piega decisiva quando si scopre che al suo interno era nascosto del veleno. Una rivelazione che riapre il caso della morte di Jana e spinge Pia, Lope e Curro a indagare più a fondo per arrivare alla verità.

Scelte difficili e nuovi equilibri alla tenuta

Nel frattempo, anche le dinamiche personali si fanno sempre più complesse. Catalina prende una decisione drastica licenziando Petra, convinta del suo coinvolgimento nella scomunica di Padre Samuel. Ma la situazione si complica quando emerge il vero responsabile, portando a una confessione che lascia tutti senza parole.

Non mancano momenti più intimi, come il riavvicinamento tra Romulo ed Emilia, pronti a concedersi una nuova possibilità, mentre altri personaggi si trovano davanti a scelte decisive. Tra regali inaspettati, come quello promesso da Lisandro, e decisioni che potrebbero cambiare il futuro, la settimana si chiude con un piano in atto e una verità ancora tutta da scoprire, lasciando la sensazione che nulla, alla tenuta, sarà più come prima.