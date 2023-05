News Ornella Vanoni: corsa urgente in ospedale, situazione drammatica | Hanno fatto il possibile Di Didi Kera - 10

La ben nota cantante milanese Ornella Vanoni ha raggiunto l’ospedale con grande urgenza per via di un malore improvviso.

Ornella Vanoni è una delle cantanti italiane che hanno contribuito ad arricchire il panorama musicale del Bel Paese. Sebbene il prossimo 22 settembre compirà 89 anni, la Vanoni è un’artista ancora richiestissima dagli studi televisivi e i suoi brani sono molto amati da diverse generazioni di italiani.

Durante il corso dell’ultima edizione del Festival della canzone italiana, ovvero Sanremo 2023, il conduttore e direttore artistico Amadeus ha voluto Ornella come ospite per una sera e la cantante ha calcato il palco dell’Ariston con la sua ben nota verve e forza d’animo che l’hanno sempre contraddistinta dagli altri personaggi famosi.

La Vanoni può permettersi, senza alcun dubbio, di vantarsi di una carriera ricca di successi e soddisfazioni. Dunque, un’artista con una vita lavorativa pienamente appagante. Per quanto riguarda la vita privata, la cantante ha rivelato che solo quattro storie d’amore sono degne di essere ricordate e considerate come tali.

La prima relazione sentimentale da considerare è stata quella con il regista Giorgio Strehler, ma i due si sono lasciati per via di determinate abitudini dell’uomo non condivise dalla donna. In seguito, Ornella si è legata sentimentalmente al cantante Gino Paoli, con il quale ha anche collaborato artisticamente. La coppia è poi scoppiata anche a seguito della perdita di un figlio.

Gli ultimi due amori di Ornella Vanoni

La terza relazione amorosa più importante per la Vanoni è stata quella con il cantante, attore, regista ed imprenditore Lucio Ardenzi. I due sono anche convolati a nozze ed hanno avuto un figlio, Cristiano Ardenzi.

Dopo la separazione da Lucio, Ornella ha ritrovato l’amore grazie a Danilo Sabatino. La loro relazione è durata diversi anni, per poi terminare come quelle precedenti. Tuttavia, qualche mese fa, l’artista ha svelato che un altro uomo ha segnato in modo tragico la sua vita.

La tragica rivelazione di Ornella Vanoni

Durante il corso di una vecchia intervista a Il Mattino, la cantante ha raccontato di un episodio sconvolgente che l’ha riguarda molto da vicino e che è legato anche ad un uomo molto importante per lei. La Vanoni ha così ricordato: “Quando al mio compagno è venuto un infarto e l’ho portato in ospedale, la sua famiglia con l’ex moglie si è stretta intorno a lui e poi è sparito”.

Dunque, nonostante Ornella Vanoni gli sia rimasta accanto, l’uomo non è mai più tornato dall’artista, lasciandola da sola e in momento di totale delusione e tristezza. Ad oggi, la cantante non ha nessuna relazione sentimentale in corso.