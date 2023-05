News Non sei portato per la matematica? La colpa potrebbe essere del tuo segno zodiacale Di Mia Lonigro - 18

Secondo alcuni esperti dell’astrologia alcuni segni dello Zodiaco non particolarmente predisposti per la matematica. Ecco di quali parliamo.

Ci affidiamo spesso all’Oroscopo con la speranza che questo possa aiutarci nell’affrontare le sfide quotidiane. In base al nostro segno zodiacale e al suo allineamento con i pianeti possiamo capire in quali aspetti della vita abbiamo fortuna ed in quali altri, invece, dobbiamo lavorare maggiormente.

Tuttavia, l’appartenenza ad un particolare segno ci può aiutare a capire anche le nostre predisposizioni. Infatti, non tutto dipende dal nostro carattere o da quanto ci impegniamo: spesso le nostre inclinazioni sono frutto del nostro segno zodiacale.

Sembra assurdo ma può essere proprio la chiave per scoprire il perchè alcune cose proprio non ci vanno giù, come ad esempio i calcoli o la matematica. Ed è qui che si inserisce l’Oroscopo: forse il segno di appartenenza può indicarci il percorso più giusto per noi.

Qui di seguito analizzeremo quattro segni che sono completamente avversi alla matematica e che chi più o chi meno è più avvezzo all’ambito letterario e creativo. Stiamo parlando di Pesci, Gemelli, Sagittario e Ariete. Ma vediamo più nello specifico che caratteristiche hanno questi segni dello Zodiaco.

I primi due segni: Pesci e Gemelli

Coloro che sono nati sotto il segno dei Pesci sono molto propensi ad innamorarsi di materie come la psicologia avendo una vera e propria inclinazione per tutto quello che è creativo e spirituale. Il mondo del fantastico è il loro ambito di riferimento e tutto ciò che è scientifico è fuori dalla loro comprensione. Hanno un animo spontaneo e sognante e la sfera della praticità non appartiene per nulla alla loro personalità.

I Gemelli hanno uno spiccato senso intelletuale con qualità di analisi non indifferenti. Eppure, tali predisposizioni si sviluppano più nella sfera dell’emotività e dell’empatia. I Gemelli nonostante tutto siano particolarmente attivi si perdono quando l’argomento è troppo pesante e monotono. Chi è nato sotto questo segno non risolverà mai una formula matematica ma forse si troverà a suo agio in un dibattuto filosofico.

Gli altri due segni: Sagittario e Ariete

I Sagittario hanno un carattere molto determinato e perseverano quando desiderano arrivare a fondo in una questione e quando una materia è di loro interesse. La matematica, la fisica e la chimica, però, non sono affare loro poiché limitano la loro creatività. Chi è nato sotto il segno del Sagittario è portato per la letteratura e per la storia proprio perché il Sagittario, in questa occasione, può dare il meglio di sé nell’esprimere le sue teorie ed argomentazioni.

Gli Ariete sono dei veri e propri studenti modello. Quando prendono un impegno lo portano avanti con dedizione ma la rigidità della matematica non è ben vista propria perché pone loro dei limiti. Gli Ariete amano l’arte e lo sport, disciplina all’interno della quale riescono a sfogarsi e catalizzare la loro energia. Chi è nato sotto il segno dell’Ariete è un mix bellissimo tra spontaneità e praticità ma la matematica è decisamente lontana da loro.