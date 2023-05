News Pier Silvio Berlusconi elimina lo storico programma, decisione drastica | Terremoto in Mediaset Di Didi Kera - 14

L’amministratore delegato ha preso seri provvedimenti contro un programma, cancellandolo dal palinsesto televisivo.

L’ultima edizione del Grande Fratello VIP si è conclusa lo scorso 3 aprile con la vittoria di Nikita Pelizon. Tuttavia, a causa delle numerose volgarità, dei diversi scontri senza freni e della precipitosa caduta nel trash più scadente da parte dei concorrenti della casa più spiata d’Italia, sono stati presi severi e imperturbabili rimedi in merito.

L’amministratore delegato della Mediaset, ovvero Pier Silvio Berlusconi, è rimasto profondamente deluso ed inorridito per il comportamento degli ex gieffini ed ha deciso di eclissarli come mai era successo prima. Infatti, di solito si invitavano gli ex concorrenti nei vari talk show per commentare l’avventura. Ma questa volta, invece, nessun partecipante è stato invitato da nessuna parte.

Inoltre, era consuetudine anche mandare in onda le repliche del reality show in diversi canali televisivi per coloro che non erano riusciti a guardarlo nella diretta della prima serata o che volevano semplicemente rivivere il reality. Ma anche questa prassi è stata cancellata dal figlio di Silvio, rimasto disgustato da una puntata in particolare.

Ci stiamo riferendo all’appuntamento del 2 marzo, che ha visto una lite molto accesa tra due coinquilini: Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Il loro litigio, costellato da grida e insulti irripetibili, ha scatenato le furia di Pier Silvio che ha agito di conseguenza.

La puntata della discordia

Avendo scoperto che l’edizione del GFVIP stava sforando nella volgarità più deplorevole, Pier Silvio ha chiesto di guardare la puntata personalmente, costatando con i suoi occhi quanto il reality stesse cadendo a picco nel trash più osceno.

Dopo che ha assistito alla puntata dello scorso 2 marzo che ha visto come protagonisti due gieffini prendersi a parolacce ed insulti molto volgari e gravi, il dirigente dell’azienda Mediaset ha preso le dovute precauzioni.

La decisione drastica ma necessaria di Pier Silvio Berlusconi

Non appena ha finito di guardare quella puntata, Berlusconi Junior ha sgridato i concorrenti per il loro pessimo comportamento ed ha invece elogiato il conduttore, Alfonso Signorini, per la sua professionalità nel cercare di far calmare gli animi nella casa.

Per il comportamento deplorevole dei gieffini, Pier Silvio Berlusconi ha cancellato le repliche che sarebbero dovute andare in onda su La5. Inoltre, si vocifera da diverso tempo che il prossimo settembre non ci sarà la versione VIP del Grande Fratello, ma che si potrebbe tornare alle origini del reality, ovvero con le persone comuni. Aspettiamo i prossimi aggiornamenti a riguardo.