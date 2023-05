News Harry ha messo incinta la sua amante, con Meghan è finita | Gravissima situazione Di Didi Kera - 11

Il secondogenito di Re Carlo III pare averne combinata un’altra delle sue, ma questa volta è più grave del solito.

Sono diversi mesi ormai che i rumors su un presunto divorzio tra Harry e Meghan Markle circolano su tutti i giornali del mondo. A riprova di queste indiscrezioni c’è stato l’ultimo evento ufficiale ed importante per la Corona inglese.

Lo scorso 6 maggio c’è stata l’incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla Parker-Bowles e per l’occasione il Duca del Sussex si è presentato da solo, lasciando Meghan negli Stati Uniti d’America.

La sua assenza è stata giustificata con il compleanno del primogenito dei Duchi del Sussex, ma non è certo che dietro alla decisione della donna di non prendere parte all’incoronazione ci sia un’altra ragione.

Qualche tempo fa, girava la voce su un possibile tradimento di lei con la loro guardia del corpo. Dopo che Harry l’ha scoperto, i Duchi del Sussex avrebbero avuto un forte litigio nella loro villa a Montecito. Ma un altro scoop ha sorvolato quello di Meghan: pare che Harry non solo abbia un’amante ma che quest’ultima sia rimasta anche incinta.

Matrimonio in pericolo

Come si poteva leggere nelle pagine della rivista Novella 2000 di qualche mese fa, i tradimenti tra i Duchi del Sussex sarebbero reciproci: lei con la loro neo-guardia del corpo e lui con una donna della quale non si conosce l’identità.

Ma l’indiscrezione riguardo Harry sarebbe leggermente più preoccupante per la Famiglia Reale, dal momento che l’uomo avrebbe messo incinta la sua amante. Dopo questo ennesimo smacco da parte del primogenito di Carlo e Diana, pare che la Markle abbia preso una decisione drastica.

I provvedimenti di Meghan Markle

I rumors su un loro plausibile divorzio sono sempre più numerosi e sembra che i Duchi del Sussex stiano insieme soltanto per una facciata. Sembra che Meghan, dopo aver scoperto l’intrigo di Harry, abbia preso una severa decisione: lasciare la villa di Montecito con i figli Archie e Lilibet.

Inoltre, pare che i Duchi del Sussex abbiano avuto diversi litigi molto accesi durante la loro permanenza a Los Angeles e che Harry avrebbe lasciato Meghan al tavolo con degli amici per scappare via. I Duchi del Sussex sono una coppia molto chiacchierata e non si sa mai se le voci sulla loro presunta crisi siano vere al 100%. Soltanto il tempo ci dirà come andrà a finire tra loro due.