News Barbara D’Urso svela qualcosa di cui nessuno era a conoscenza | Dietro il sorriso si nasconde Di Ambra Ferri - 10

Barbara D’Urso svela qualcosa di cui nessuno era a conoscenza, a testimonianza – ancora una volta – che spesso l’apparenza inganna.

La confessione della conduttrice Mediaset ha lasciato la maggior parte degli italiani senza parole: la vediamo sempre sorridente mentre cerca di portare allegria nelle case dei suoi telespettatori, eppure dietro quel sorriso nasconde molto altro.

Nella sua vita, infatti, non è splende sempre il sole: anche lei ha attraversato momenti brutti e affronta quotidianamente delle difficoltà non indifferenti. Il suo racconto così onesto è molto commovente e apre le porte sulle sua vita più privata.

La D’Urso ha lasciato che alcune immagini molto importanti parlassero per lei. Le ha postate sul web e in queste ore non si parla d’altro. Qual è il significato nascosto?

Barbara D’Urso tra rinunce e sacrifici

Conduttrice, attrice, e showgirl, Barbara D’Urso è un vulcano di energie. Conosciuta soprattutto per i suoi programmi su Mediaset, nel tempo la conduttrice partenopea si è perfezionata nella danza e nella recitazione, diventando inoltre una celebrità a tutto tondo anche sul web.

Sui suoi social racconta la sua quotidianità, lasciando intravedere un lato inedito della sua vita ai fan che giornalmente la seguono in televisione. Grazie a Instagram abbiamo imparato a conoscere le sue più grandi passioni. La padrona di casa di Pomeriggio 5 usa il social come un diario, in cui raccoglie ricordi importanti: proprio negli ultimi giorni ha postato un filmato nel quale fa una confessione inedita molto personale.

Il blog su Youtube

Le immagini sono apparse su YouTube: il video mostra Barbara D’Urso mentre gira nella sua casa. Come in un blog, la conduttrice si mostra di prima mattina mentre fa colazione davanti alla televisione accesa. Ma sapete a che ora è suonata la sveglia? Alle 6 del mattino. Noi siamo abituati a vederla sempre impeccabile dietro il piccolo schermo, ma per regalarci quella diretta la D’Urso fa moltissimi sacrifici durante la giornata, alzandosi, per esempio, molto presto la mattina.

Sempre presa tra mille impegni, la D’Urso deve riuscire a mantenere un ritmo davvero faticoso. Non è tutto oro quel che luccica: è vero che è una conduttrice famosa, ma questo comporta fare moltissime rinunce e sacrifici. Nel video, Barbara si riprende mentre beve un altro caffè dopo colazione e, ironizzando, dice: “Sono già al terzo caffè”. Insomma, la giornata della conduttrice partenopea non è di certo delle più scariche: lei si impegna tantissimo fin di prima mattina per portare un prodotto valido in televisione e regalare ai telespettatori ciò che desiderano.