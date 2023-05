News Raffaella Fico distrutta dalle critiche: “Non ti vergogni?” | Senza nessuna pietà Di Marina Drai - 13

Raffaella Fico è stata “distrutta” da alcune critiche mosse da una persona molto vicina a lei per via di alcuni comportamenti imbarazzanti.

Di recente Raffaella Fico è stata “presa di mira” da alcune critiche abbastanza feroci, provenienti per di più da una persona molto vicina a lei. Conosciuta dagli italiani prima per il Grande Fratello e poi per L’isola dei famosi, Tale e quale show e il GF Vip, ormai la showgirl è un volto noto della televisione.

“Ogni esperienza mi ha lasciato qualcosa di importante, lo stesso Tale e Quale Show, un programma comunque impegnativo” aveva raccontato in merito alla sua esperienza nella trasmissione di Carlo Conti.

“Il GF è stato quello che mi ha dato la possibilità di lavorare, di farmi conoscere. L’Isola dei Famosi è stata una prova di sopravvivenza con me stessa, che ti fa capire veramente cosa significa non avere nulla. Le ricordo tutte con piacere” aveva spiegato.

Oggi la showgirl vive con sua figlia Pia, nata dall’unione col calciatore Mario Balotelli. Inizialmente l’uomo non aveva voluto riconoscerla, poi è tornato sui suoi passi e lo scorso anno ha festeggiato insieme all’ex compagna i 10 anni della piccola.

Raffella Fico e le critiche

Di recente abbiamo visto Raffaella Fico a Back to school, il programma di Federica Panicucci in cui venticinque personaggi famosi sono chiamati a ripetere l’esame di quinta elementare. A guidarli nella loro preparazione sono dei ragazzi delle elementari che devono metterli alla prova e decretare se sono pronti a passare il test. La showgirl ha ricevuto però delle critiche sulla sua performance nel programma.

“Mamma ma non ti vergogni? Queste cose le hai ripetute con me” le ha detto sua figlia Pia, senza peli sulla lingua. La showgirl infatti è stata bocciata proprio nella prima puntata perché non era riuscita a rispondere alle prime domande dei giovani docenti. La piccola Pia non ha avuto pietà di sua madre!

La risposta della showgirl

“Back To School? L’ho preso in maniera molto ironica” ha spiegato Raffaella Fico. “È vero che si tratta dell’esame scolastico di quinta elementare, ma è pur sempre un gioco. All’inizio è stato un po’ traumatico tornare alle elementari, pur sapendo che mia figlia va alle elementari, la maggior parte delle domande che mi sono state fatte, io con mia figlia le avevo già ripetute, solo che in quel momento ti viene un blocco e ti viene il panico“.

E in merito alle parole della figlia ha dichiarato di averle risposto: “amore la non prenderla così, è un gioco. Ma secondo te la mamma non le sapeva queste cose?“, rassicurandola. Oggi la showgirl, come ha dichiarato in un’intervista, ha intenzione di perseguire la carriera nel mondo dello spettacolo, forte dell’esperienza televisiva che ha accumulato.