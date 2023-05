News Claudio Lippi ha perso tutto: “Ho pianto, sono sul lastrico” | Caduto nel dimenticatoio Di Marina Drai - 13

Di recente Claudio Lippi ha parlato del suo dramma personale e di quando ha perso tutto, finendo sul lastrico.

Claudio Lippi è uno dei volti più conosciuti della televisione italiana. Attivo dagli anni sessanta, inizialmente come cantante e poi come conduttore radiofonico, ha condotto numerosi programmi di successo come Sette e mezzo, il primo quiz in fascia preserale di Rai 1, e poi Giochi senza frontiere alla fine degli anni ’80.

La sua carriera ha spiccato il volo grazie a Silvio Berlusconi. “Era amico di mio fratello, due scapoloni che condividevano un pied-à-terre” ha ricordato in un’intervista. ” ‘Senti un po’, perché non dici a Claudio di venire da me?’. Vado. Non aveva creato Milano 2, non aveva ancora fatto grandi cose. Aveva una villa in Via Rovani, bellissima, la sua sede. Nel salone per le riunioni c’era l’eco, era grande come la metà di piazza del Duomo“.

“Ti dava l’immagine di uno che aveva ben chiaro quello che voleva fare. Noi non eravamo preparati, lui sì. Facevamo quello che mamma Rai confezionava: la tv dei bambini, dei ragazzi” ha raccontato. Il suo debutto come conduttore è stato su Telemilano58 con Lo sprolippio.

“Un late show, veniva la gente che lavorava la notte: gli attori, passavano gli operatori ecologici. Arrivavano coi camion, li parcheggiavano e raccontavano. Chi lavora di notte non esiste per la società. Sono passate anche delle prostitute, ho pianto in un paio di casi“.

“Ho perso tutto”

Durante un’intervista il conduttore ha raccontato di un periodo terribile della sua vita. “Non mi sono mai considerato un uomo arrivato, neanche ai tempi d’oro. Che poi sa, il successo è fatto di rigagnoli di acqua pulita e di acqua sporca” ha spiegato.

“Ho fatto il mio lavoro con serietà, sempre. Mi considero una persona perbene, forse un po’ ingenua. Non a caso negli anni Novanta mi sono ritrovato a ripartire da zero, ho perso tutto per colpa di un agente che fece investimenti sbagliati. I miei guadagni erano spariti” ha rivelato, spiegando che era finito sul lastrico e ha rischiato di non risalire.

Claudio Lippi dimenticato da tutti

Dopo aver superato quella fase terribile, Claudio Lippi ha ripreso in mano la vita e la carriera e ha ricominciato da zero con la scalata al successo. Adesso è assente dalla televisione italiana ormai da molti anni e i suoi fan si sono chiesti spesso il perché. Il fatto è che, come ha rivelato lo stesso Lippi, non lo sa neanche lui: “Mi piacerebbe che qualcuno mi spiegasse perché non ho più lavorato”.

“Ma non sto lì a rovinarmi la vita” ha continuato, “lo stress fa male, ho quattro bypass bisogna salvaguardare la salute, Mi resta il dispiacere perché non ho più avuto una trasmissione mia. È bello sapere che la gente però ti vuole bene” ha concluso, ringraziando i fan che da anni lo supportano nonostante la sua assenza.