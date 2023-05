News U&D, succede l’impensabile durante la registrazione | Maria De Filippi si sotterra Di Ambra Ferri - 10

Per la prima volta Maria De Filippi si è mostrata in imbarazzo a causa di un episodio a Uomini e Donne. “Non mi era mai capitato”, ha detto.

Il dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi continua a stupire il pubblico italiano con dei colpi di scena davvero esilaranti. Questa volta a finire al centro dell’attenzione è stata proprio la conduttrice di casa.

Per la prima volta, Maria si è detta in imbarazzo: “Non mi è mai capitato”, ammette al pubblico e alla produzione. Cosa è accaduto questa volta negli studi di Tiburtina?

Al centro studio c’erano Gemma Galgani e il suo corteggiatore Silvio, che hanno raccontato un momento molto intimo e personale, scatenando la reazione del pubblico e della padrona di casa.

Maria De Filippi si sotterra dall’imbarazzo: ecco cosa è successo

Gemma Galgani è una delle dame più famose per parterre femminile: sempre molto corteggiata, ormai si è perso il conto di quanti cavalieri sono passati negli studi di Maria per corteggiarla. Durante questa stagione appena terminata, uno si è distinto dagli altri: si tratta di Silvio, un signore coetaneo di Gemma, intenzionato a portare la dama fuori dal programma per iniziare una vita insieme. Alla fine, le cose non sono andate come sperato, ma durante una registrazione è successo l’impensabile. In quell’occasione, persino Maria non ha nascosto tutto il suo imbarazzo, in quanto ha avuto molta difficoltà nello spiegare come il cavaliere si è preparato nei giorni precedenti all’incontro con Gemma.

“Lui è stato molto attento ad ogni preparativo…A me non è mai capitato…Devo dichiarare che non mi è mai capitato di cercare parole per descrivere le cose come successo in questa occasione…”, ha detto Maria. Successivamente, ha specificato che non si trattava di preparazione dell’ambiente, della casa, bensì della cura del proprio corpo: “É anche una questione personale…”, ha detto con il sorriso sulle labbra.

Il racconto molto intimo di Gemma e Silvio

Tina Cipollari ha colto la palla al balzo per intervenire e cercare di fare chiarezza sulla questione: “Ah ho capito…Quindi si è depilato le parti intime…”. Così Maria ha confermato che Silviosi è rivolto a un’estetista, senza specificare a quale trattamento si sia sottoposto. “Non lo so…Questo non lo so…Come faccio a saperlo Tina? Non c’è bisogno di continuare no?”, ha detto all’opinionista, che voleva sapere più dettagli a riguardo.

Dal canto suo, Gemma ha vissuto male la frequentazione con Silvio perché sentiva la mancanza di una parte romantica. Lui, infatti, era molto diretto nel parlare e avrebbe voluto avere un approccio fisico il prima possibile, proprio perché era molto attratto da lei. “L’ha vissuta male perché ha pensato che il cavaliere avesse uno scopo preciso…Le ha dato angoscia…Questi preparativi l’hanno angosciata…”, ha raccontato Maria, riportando il punto di vista di Gemma. Alla fine, il loro rapporto è arrivato al capolinea, ma ha sicuramente fatto divertire il pubblico italiano e quello negli studi di Tiburtina.