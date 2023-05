News Addio all’amatissima comica di Zelig: deceduta per una malattia fulminante | Tremendo lutto Di Ambra Ferri - 11

Lutto nella famiglia di Zelig: la morte dell’amatissima comica lascia un dolore immenso nel cuore degli italiani.

Arriva una di quelle notizie che non si vorrebbero mai ricevere: un doloroso lutto ha colpito la famiglia di Zelig, che ha dovuto salutare una delle sue protagoniste più amate di sempre.

La comica, molto conosciuta dal pubblico italiano, è stata portata via da una malattia fulminante che non le ha lasciato via di scampo.

Dopo la morte di Piero Angela e Maurizio Costanzo, due dei personaggi più amati della televisione italiana, i telespettatori devono incassare questo altro dolore. Ecco di chi si tratta.

Lutto nella televisione italiana

Un nuovo doloroso lutto colpisce il mondo della televisione italiana, in particolare quello di Zelig, il programma tv che ha fatto divertire per anni i telespettatori. Lei, l’amatissima comica, non ce l’ha fatta: è morta per via di una malattia fulminante che l’ha strappata alla sua famiglia.

La ricordiamo tutti per le risate che ci ha regalato in compagnia di Carla Calò e Francesca Sanna, ma il suo debutto è avvenuto quando era molto giovane: nel 2004 entra nel mondo dei cabaret, ma la svolta arriva grazie a Zelig. La donna ci ha fatto fare tantissime risate e regalato immensi sorrisi. Purtroppo, si è spenta a causa di una terribile malattia, ma il suo ricordo rimarrà vivo nel cuore e nella memoria degli italiani.

La scomparsa di Anna Rita Luceri

Stiamo parlando di Anna Rita Luceri, che tutti conosciamo per aver fatto parte del trio Ciciri e Tria. Numerosi i messaggi di cordoglio che arrivano da parte dei telespettatori, ancora di più quelli di amici e conoscenti addolorati per la sua scomparsa che lascia un vuoto immenso nel mondo dello spettacolo.

Aveva solo 48 anni e una lunga carriera davanti a sé. Forse non tutti sanno che era anche una bravissima cantante. Agli esordi il trio delle Ciciri e Tria di cui faceva parte si esibiva su un’emittente televisiva locale, Telenorba, la più vista del Sud Italia. Un giorno poi è arrivata la grande opportunità di Zelig Off, che ha rappresentato un importante trampolino di lancio per le loro carriere da comiche. Nel 2006 le tre donne parteciparono anche al programma Fuori Controllo, per la regia di Gennaro Nunziante, ad Arcizelig, Quelli che il calcio, fino a Colorado Cafè. Anna Rita Luceri lascia un grandissimo vuoto nel mondo della televisione e i telespettatori lo sanno bene: ecco perché ricordano con affetto tutte le risate che la comica ci ha regalato.