Il Paradiso delle signore: Adelaide nasconde un segreto da brividi | Anticipazioni

Le nuove puntate della serie: Adelaide nasconde un segreto legato al suo passato.

La settima stagione de Il Paradiso delle signore è ormai conclusa, ma l’attesa per la prossima stagione, in arrivo a settembre, inizia già a farsi sentire. Le riprese avranno inizio a partire dal 29 maggio, e tutti i fan sono già curiosi e impazienti di scoprire quello che succederà.

Nel finale della settima stagione, abbiamo assistito al ritorno di Adelaide a Milano dopo la sua fuga in Svizzera. Durante quel periodo, Marcello è riuscito a rintracciarla e hanno trascorso del tempo insieme, scovando un segreto celato dalla contessa.

Un segreto che Marcello ha poi promesso alla donna di mantenere, una volta rientrato in Italia. Così l’uomo non è venuto meno al patto con la contessa, lasciando tutti all’oscuro, compresi i telespettatori.

L’ottava stagione, quindi, si suppone porterà con sé la risposta a tutte le domande, già a partire dalle prime puntate, per cui è indubbio che i riflettori saranno puntati sulla contessa Adelaide e sulla sua storia. Tuttavia, alcune anticipazioni hanno svelato importanti dettagli che potrebbero dare una spiegazione a tutto questo mistero.

Le anticipazioni sull’ottava stagione de Il Paradiso delle signore

Secondo quanto circolato ultimamente sulla serie, l’aurea misteriosa che circonda il personaggio di Adelaide avrebbe a che fare con il suo passato. Tante sono le ipotesi emerse.

Le anticipazioni, infatti, rivelano che il segreto tanto nascosto dalla contessa, riguarderebbe nel particolare una persona del suo passato, con cui ha avuto una storia che ha lasciato tracce concrete nel suo presente.

Il segreto della contessa: cosa nasconde Adelaide?

Il grande segreto nascosto da Adelaide si trova proprio in Svizzera, e si tratterebbe, dunque, di un figlio. In Svizzera sarebbe stato affidato a un’amica della contessa, il che, dunque, spiegherebbe il motivo per il quale la donna si sia recata lì lasciando improvvisamente Milano.

Non c’è, tuttavia, nulla che confermi tale supposizione: si tratta solo di ipotesi che sono circolate in base anche alla forte preoccupazione manifestata dalla contessa nel momento della partenza. Ma da tale indiscrezione sono sorti ulteriori dubbi: chi è il padre? A cui le voci rispondono Umberto Guarnieri, come ipotesi più veritiera, dal momento che i due avevano già avuto una relazione interrotta dall’infatuazione di Umberto per Flora. Al momento, tuttavia, non si sa con certezza se tali anticipazioni siano reali o se si tratta solo di indiscrezioni. Per scoprirlo, non resta che attendere la prossima stagione della serie.