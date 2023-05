News Questi 3 segni zodiacali sono dei geni | L’intelligenza è per pochi, solo per loro Di Marina Drai - 12

Secondo l’oroscopo ci sono tre segni zodiacali che sono più intelligenti degli altri: per le stelle sono dei veri geni!

Ancora una volta l’oroscopo ci dice qualcosa di interessante su di noi e sulle persone che abbiamo accanto. Le stelle influenzano la personalità di ciascuno di noi e ci guidano lungo la vita. Oggi sono in tanti a credere nell’oroscopo e spesso riescono a trarre vantaggio dalla conoscenza che hanno dei segni.

L’oroscopo decide molti aspetti del nostro carattere: c’è chi è più estroverso e chi invece è introverso, chi egoista e chi invece fin troppo altruista, e così via. Tra le caratteristiche che vengono influenzate alla nascita c’è anche l’intelligenza: ci sono alcuni segni che sono più svegli e brillanti rispetto ad altri.

L’intelligenza, ricordiamo, può essere misurata in molti modi. In questo non si parla di intelligenza in quanto capacità matematiche o di memoria, ma più di voglia di imparare e arguzia nella vita di tutti i giorni. Questo senza dubbio influisce nei risultati accademici e professionali, ma non è l’unico fattore.

Bisogna considerare inoltre che questi segni non sono più intelligenti in assoluto, ma sono semplicemente più portati a brillare da quel punto di vista. Come ogni cosa, se non viene coltivata l’intelligenza rimane un potenziale inespresso.

I segni zodiacali più intelligenti

Vuoi sapere se sei tra i segni considerati più “geniali” degli altri? Forse, analizzando con occhio critico il tuo percorso di vita e il tuo modo di rapportarti ai problemi, avrai un indizio del tuo livello di arguzia. È anche possibile però che tu abbia sviluppato l’intelligenza a prescindere dal segno zodiacale, forse con più fatica rispetto ad altri.

Il segno in assoluto più intelligente secondo l’oroscopo è l’Acquario. Le stelle gli hanno regalato enormi doti logiche e la capacità di mantenere la lucidità in ogni situazione, anche quelle di pericolo. I nati sotto questo segno sono grandi lavoratori e si adoperano sempre per trovare una soluzione, spesso riuscendo nella loro impresa.

Gli altri segni più brillanti dello zodiaco

Subito dopo l’Acquario troviamo la Bilancia: molte delle persone più geniali del mondo, tra i quali vincitori dei premi Nobel, sono nate sotto il segno della Bilancia. Come chi segue l’oroscopo sa bene, la Bilancia è il segno più razionale di tutti. Sempre equilibrate, le persone nate sotto questo segno sanno mantenere la calma e trovare la strada migliore per risolvere i problemi.

Al terzo posto troviamo infine i Gemelli: curiosi e vivaci, i nati sotto questo segno non perdono occasione per imparare cose nuove. I Gemelli sono portati a scoprire il mondo e trovare sempre nuovi modi di risolvere i problemi. Questo segno non si arrende mai alla prima difficoltà, ma continua ad approfondire finché non trova una soluzione.