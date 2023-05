News Addio Paola Di Benedetto, non c’è stato nulla da fare | L’annuncio doloroso Di Marina Drai - 18

Paola Di Benedetto, arriva l’aggiornamento che nessuno voleva sentire, nulla da fare per lei. È finita così.

Conduttrice televisiva e radiofonica, Paola Di Benedetto è una delle personalità più seguite in Italia. La donna ha perseguito anche la carriera di modella partecipando ad alcuni concorsi di bellezza durante l’adolescenza. Classificatasi seconda a Miss Veneto, ha poi vinto il titolo di Miss Grand Prix e Miss Antenna Tre.

Questi suoi successi l’hanno portata a farsi conoscere nel mondo della moda e ha cominciato a lavorare come valletta, modella, conduttrice e meteorina nell’emittente locale TVA Vicenza. Nel 2015 ha preso parte ai videoclip Sei bellissima e La mia cameretta, entrambi di Luca Bretta. Nel 2016 ha partecipato invece al videoclip Bomber de Il pagante.

Dopo queste prime esperienza ha cominciato a lavorare in programmi televisivi nazionali, vestendo ad esempio i panni di Madre Natura in Ciao Darwin 7 – la resurrezione. In seguito ha preso parte del cast delle ballerine di Colorado ed è stata eletta Miss Colorado.

Nel 2018 ha partecipato alla tredicesima edizione de L’isola dei famosi, classificandosi tredicesima. Nello stesso anno è stata opinionista nel programma Tiki taka – Il calcio è il nostro gioco. Tra il 2018 e il 2019 è stata inoltre tra le opinioniste di Mai dire Talk.

Paola Di Benedetto al Grande Fratello VIP

La partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello VIP, nel 2020, non ha fatto che aumentare la sua fama in Italia. Di Benedetto è uscita vincitrice dalla casa del reality e ha deciso di devolvere l’intero montepremi, pari a 100.000 euro, a Mediafriends per sostenere la lotta al Covid-19. Nello stesso anno ha condotto Disconnessi on the road con Paolo Ciavarro e Giulia Salemi.

Sempre nel 2020 ha cominciato a lavorare come conduttrice radiofonica presso Radio Zeta e RTL 102.5. La conduzione dei programmi in radio è continuata fino a inizio 2023 e il supporto degli ascoltatori è sempre stato solido. Adesso, però, le cose stanno per cambiare.

L’annuncio sui social

Purtroppo per i fan della conduttrice radiofonica ci sono brutte notizie all’orizzonte: Di Benedetto ha deciso di abbandonare la radio, senza specificare per quanto tempo. “Sono stati tanti anni intensi e la radio è diventata la mia migliore amica. Ho bisogno però di prendermi una pausa per dedicarmi alla mia vita e ad altri progetti” ha scritto in una storia su Instagram.

La donna non ha spiegato i veri motivi del suo abbandono e i fan si chiedono come mai abbia preso questa decisione. È possibile che per lei siano in arrivo nuovi progetti o, come lascia intendere dal suo messaggio, le motivazioni siano famigliari. I fan ora non possono fare altro che aspettare eventuali aggiornamenti per capire cosa li attende.