News Addio Mara Venier: è arrivata alla fine | Scatta l’allarme che preoccupa Di Luna Vespri - 13

Mara Venier ha rivelato di recente qualcosa che ha destato molta preoccupazione tra tutti: cosa è successo.

Mara Venier è una delle conduttrici più seguite e amate dal pubblico italiano per la sua sferzante ironia e per la sua simpatia coinvolgente. Volto storico della Rai, nonché la conduttrice per eccellenza del programma Domenica In.

Con il suo programma che va in onda ogni domenica pomeriggio su Rai 1, in particolare, la conduttrice è riuscita ad ottenere un grande seguito, con una percentuale molto alta di ascolti da parte del pubblico italiano.

Domenica In, il più longevo programma domenicale della televisione italiana, è stato trasmesso per la prima volta nel 1976, vantando di quarantasette stagioni, e da allora continua a riscuotere lo stesso successo, con le varie interviste ai più noti personaggi televisivi italiani, ma soprattutto proprio per la presenza della sua conduttrice Mara Venier.

Tuttavia, la sua presenza al timone del programma potrebbe essere arrivata al capolinea? La conduttrice Mara Venier si è lasciata andare a una confessione che ha davvero allarmato il suo pubblico, cosa è successo?

La preoccupante rivelazione di Mara Venier

Mara Venier ha fatto preoccupare tutti i suoi fan per una recente e preoccupante rivelazione. La causa sarebbe un post pubblicato su Instagram dalla stessa conduttrice, che è da un lato davvero molto emozionante, ma dall’altro ha creato scompiglio tra i suoi followers e fan, che adesso vogliono capire cosa sta succedendo.

Il post in questione è un video tratto dalla puntata di Domenica In, in cui intervista Tananai, il quale ha regalato il suo disco d’oro a Mara Venier. Il gesto del cantante ha sicuramente fatto breccia nel cuore della conduttrice che ha deciso così di ringraziarlo, aggiungendo una frase.

Le parole di Mara Venier, l’allarme tra il pubblico: cosa sta succedendo?

Mara Venier ha ringraziato Tananai mostrando la sua riconoscenza e affermando di essere rimasta molto colpita da questo gesto che in pochi, secondo lei, avrebbero fatto. Tra le sue parole, però, non è certo sfuggita una frase in particolare e cioè: “Lavoro da tanti anni (tranquilli presto andrò in pensione…)”.

Non è potuto sfuggire, dunque, all’attenzione del pubblico il riferimento alla possibile uscita di scena di Mara Venier, che potrebbe avvenire molto presto. Di fatti, recentemente la conduttrice ha affermato di sentirsi pronta ad abbandonare la guida della trasmissione Domenica In, e molti sospettano si tratti di qualcosa di davvero serio, proprio per il post pubblicato dalla stessa.