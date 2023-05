News Massimiliano Rosolino: “Non mi fido di lui”, le accuse bruciano | Situazione spiazzante Di Marina Drai - 14

Massimiliano Rosolino è finito al centro di alcune rivelazioni inaspettate da parte di una persona molto vicina a lui.

Massimiliano Rosolino è una delle punte di diamante dello sport italiano. Campione olimpico a Sydney e mondiale a Fukuoka, è stato quattordici volte campione europeo e 60 volte medaglia in giochi olimpici e campionati mondiali ed europei.

Nato da padre italiano e madre australiana, è rimasto nel Paese materno dai 3 ai 6 anni. Nel 1994 ha disputato i primi campionati giovanili, vincendo la medaglia d’argento nei 200m stile libero. L’anno successivo, agli europei giovanili di Ginevra, ha vinto tre ori nei 100, 200 e 400 metri stile libero.

Nel 1996 c’è stato l’esordio olimpico in occasione dei Giochi di Atlanta, arrivando a tre finali e tre sesti posti. L’anno successivo ha vinto i primi titoli italiani nuotando per il Circolo Canottieri Napoli, la squadra dove ha cominciato la sua carriera. Il vero successo però è arrivato negli anni 2000, raggiungendo i podi europei e mondiali nello stile libero e nei misti.

Nel 2009 ha abbandonato la carriera agonistica ma non quella televisiva: nel corso degli anni ha partecipato come inviato a L’isola dei famosi ed è stato ballerino a Ballando con le stelle. Proprio qui ha conosciuto la sua attuale compagna.

Le accuse contro Massimiliano Rosolino

Il nuotatore oggi è legato a Natalia Titova, ballerina professionista, conosciuta sul set di Ballando con le stelle. Rosolino partecipava in veste di concorrente ed era seguito proprio da Titova; tra un passo di danza e l’altro è nato l’amore e oggi la coppia ha due figlie: Sofia Nicole e Vittoria Sydnet, rispettivamente di 12 e 10 anni.

In più occasioni sono girate voci riguardo i presunti tradimenti del nuotatore, soprattutto perché, come ha confermato anche Titova, durante il programma faceva un po’ il farfallone con tutte, compresa lei. Proprio dopo queste rivelazioni la ballerina ha condiviso una verità che ha spiazzato tutti i fan del nuotatore, ponendolo sotto un’altra luce.

Le parole di Titova

Ospite di Nei tuoi panni, condotto da Mia Ceran, la ballerina ha parlato della sua relazione con Rosolino, specificando che non si fida completamente di lui. “Non mi fido ancora di lui ma lo lascio libero e vivo meglio. Non controllo nulla, chi cerca trova ma magari non voglio trovare. Non sono convinta che troverei qualcosa ma non guarderei mai” ha affermato.

Titova ha specificato che preferisce non sapere e che non guarderebbe mai pc o telefono del compagno, anche se non è convinta che ci sia per forza un tradimento sotto. La ballerina ha quindi scelto di non approfondire eventuali chat e di vivere serena preferendo non sapere se stia davvero accadendo qualcosa. Ma cosa ne pensa Rosolino? Al momento non c’è stata alcuna replica.