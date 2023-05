News Francesca Tocca: definitivamente scomparsa da Amici | La ‘colpa’ è di Raimondo Todaro Di Luna Vespri - 14

La ballerina Francesca Tocca ha abbandonato gli studi di Amici: ecco cosa le è successo.

Francesca Tocca è una ballerina professionista che si esibisce da moltissimi anni nel programma di Maria De Filippi, Amici, portando sul palco esibizioni bellissime che danno prova del suo grande talento.

La ballerina è sposata con Raimondo Todaro, anche lui ballerino, con cui condivide anche la passione per la danza, e con cui si è esibita sin da quando erano giovani vincendo diversi premi. Grazie a questa passione i due si sono innamorati, costruendo insieme una famiglia con la piccola Jasmine, nata nel 2013, mentre l’anno seguente i due hanno deciso di sposarsi.

Negli ultimi anni i due hanno preso strade diverse, anche se i motivi non sono ancora conosciuti. Francesca Tocca ora sembra non essere più presente in alcuna puntata del programma, e molti hanno notato la sua assenza. Che sia collegabile alla storia d’amore con Raimondo Todaro?

Cosa è successo a Francesca Tocca

La storia d’amore tra i due ballerini che sembrava indistruttibile ha avuto, però, qualche crisi, a partire dalla presunta relazione di Francesca con l’allievo ballerino Valentin Dumitru, con cui era evidente il flirt durante le coreografie che comprendevano baci abbastanza passionali, e Valentin è stato costretto ad abbandonare il programma.

L’anno dopo questo evento, il compagno Raimondo Todaro ha iniziato a insegnare nella scuola di Amici insieme alle adorate maestre Veronica Peparini e Alessandra Celentano. Così i due hanno avuto modo di rincontrarsi e di riallacciare i rapporti iniziando un nuovo capitolo insieme, cosa che entrambi hanno voluto comunicare in prima persona. Nella nuova edizione di Amici, ad esibirsi in coppia con Francesca Tocca è il ballerino Mattia Zenzola, ma ultimamente la donna non compare più sullo schermo.

Una nuova crisi tra i due ballerini?

Il fatto sospetto che ha incuriosito tutti è nato durante la puntata di Amici durante la quale sono stati eliminati gli allievi Niveo e la ballerina Benedetta. Quest’ultima è comunque rimasta all’interno della scuola per poter essere la compagna di ballo di Mattia, sostituendo così Francesca.

A quel punto molte sono state le domande sui motivi per cui Francesca Tocca non fosse più presente nel programma: probabilmente si potrebbe trattare di una nuova crisi con il marito, anche se non è stato in alcun modo confermato da nessuno. Così le vere ragioni dell’abbandono degli studi di Amici da parte della ballerina ad oggi, non si conoscono.