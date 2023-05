News Irriconoscibile a 20 anni: chi è questa famosissima donna della Tv? Impossibile indovinare Di Luna Vespri - 14

Conosciutissima nel mondo della televisione italiana, oggi ha 81 anni, ma sessant’anni fa era irriconoscibile.

Una delle donne più acclamate della televisione italiana, che si è fatta strada e si è fatta conoscere per la sua simpatia, ironia e sarcasmo sferzante che bastano a descriverla e a capire di chi stiamo parlando.

La donna in questione ha una lunga carriera nel mondo della televisione italiana, nel mondo della musica e quello dello spettacolo soprattutto, però, dietro le quinte, collaborando con tantissimi artisti del calibro di Ornella Vanoni e Mino Reitano, a partire dagli anni ’60, trasformandoli in vere star e curando il percorso musicale e artistico di cantanti come Fabrizio De André e Mia Martini.

La foto che ha postato su Instagram risale a sessant’anni fa, quando la donna aveva solo venti anni ed era nel fiore della sua vita, con ancora tutta una strada d’avanti che avrebbe percorso meravigliosamente con una serie di successi dopo l’altra.

Dalla foto è irriconoscibile, anche se i più attenti riconosceranno un dettaglio, che è proprio l’acconciatura, che nel corso degli anni è rimasta tale e quale. Lo scatto è stato postato lo scorso aprile, nel 2021, nel giorno in cui ha compiuto ottant’anni, per ringraziare le migliaia di fan e i follower. Avete capito di chi si tratta?

Ecco chi è la bellissima ventenne oggi: è conosciuta da tutto il pubblico italiano

La misteriosa donna di quella bellissima foto, non poteva che essere l’amatissima Mara Maionchi. Una carriera lunghissima e fatta di grandi successi, la sua, che ha portato tantissimi giovani talenti a diventare i grandi cantanti che conosciamo oggi.

Nel mondo della televisione ha raggiunto l’apice con la partecipazione ad X Factor, in cui è stata scelta come giudice. In seguito ha svolto il ruolo di prof nella scuola di Amici di Maria De Filippi, è stata concorrente in Let’s Dance e ha partecipato a Io Canto e Italia’s Got Talent.

Chi è Mara Maionchi fuori dalla televisione

Mara Maionchi è sposata dal 197 con il produttore discografico e paroliere Alberto Salerno, con cui ha avuto due figlie: Giulia del 1977 e Camilla del 1981. Dalle due figlie ha avuto poi tre nipoti, che a sua detta costituiscono la sua ragione di vita.

Il legame con il marito è iniziato, come racconta Mara Maionchi in un’intervista a Domenica In, per la madre di Mara che l’ha portata a intraprendere una relazione con lui, più giovane di dieci anni di lei, il che le destò inizialmente qualche dubbio. In realtà la relazione si è rivelata più che positiva, dal momento che i due sono ancora insieme dopo tutti questi anni.