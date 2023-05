News Marco Bellavia è scomparso, scatta l’allarme | Cosa sta succedendo all’ex gieffino? Di Mia Lonigro - 20

Marco Bellavia è sparito dai radar dopo la sua discussa partecipazione al Grande Fratello: ecco che fine ha fatto il conduttore di BimBumBam.

Quest’ultima edizione del Grande Fratello è stata contraddistinta sicuramente da diverse polemiche. Solo nelle ultime settimane la nuova linea editoriale intrapresa da Piersilvio Berlusconi aveva portato all’espulsione di due storici concorrenti: Edoardo Donnamaria e Daniele Del Moro.

C’è da dire, però, che il GFVIP 7 non è proprio iniziato nel migliore dei modi: sui concorrenti del reality infatti all’inizio dell’avventura si è abbattuta un’enorme nube mediatica che aveva al centro della sua discussione il conduttore Marco Bellavia. I vipponi, infatti, sono stati accusati di aver bullizzato ed ignorato le difficoltà di Bellavia, il quale proprio nei primi giorni dello show ha subito problematiche di adattamento.

Non solo, alcuni demoni del passato di Marco si sono ripresentati, alimentati poi dalla convivenza forzata e dalla reclusione che il programma comporta. Così, dopo pochi giorni Bellavia ha abbandonato lasciando dietro sé una scia di stupore e scandalo. Marco, poi, con il tempo si è ripreso ed è tornato anche in televisione prendendo parte al GF in qualità di ospite.

Dopo questa esperienza sono stati tanti i messaggi di appoggio e solidarietà nei confronti dello storico conduttore di programmi per ragazzi come BimBumBam e così l’uomo ha acquisito decisamente un bel po’ di popolarità. Ma ora a distanza di mesi dalla sua uscita dalla casa più spiata d’Italia che fine ha fatto l’uomo?

Marco Bellavia: conteso tra due donne

Durante la sua partecipazione alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini Marco Bellavia non ha mai nascosto il suo interesse per un’altra importante vip: Pamela Prati. Tra i due ci sarebbe stata anche una vera e propria liaison tenendo conto che Bellavia era stato il primo a dichiararsi alla bella soubrette del Bagaglino. Tuttavia, sebbene non si conoscano i termini del loro addio, a gennaio il conduttore è stato paparazzato con un’altra donna.

Si tratta di Sheila Capriolo con la quale l’uomo ha passato una focosa serata in un ristorante giapponese. I due sono stati pizzicati in atteggiamenti intimi mentre si scambiavano un bacio appassionato. Eppure, anche con lei sembra essere tutto svanito nel nulla e diviso tra la Prati e la Capriolo, Bellavia pare essere rimasto semplicemente single.

Dov’è ora Marco Bellavia

Seguitissimo sui social, Bellavia condivide con i suoi numerosi followers i momenti della sua giornata e della sua quotidianità. L’uomo è di nuovo sparito dalla televisione ma su Instagram è ben più che presente. Insieme al figlio fa lunghe passeggiate nella natura e difficoltosi percorsi con la sua bici prontamente immortalati dal suo cellulare e postati sui social.

Insomma, l’uomo ha ritrovato la sua serenità e in questo momento non avrebbe accanto nessuna donna se non l’amore unico ed incondizionato di suo figlio Filippo, con il quale il legame è a dir poco speciale ed unico.