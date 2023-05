News Massimo Boldi: “Lei è la mia”, beccato con una ragazza bellissima e giovanissima | FOTO Di Marina Drai - 18

Massimo Boldi è stato “beccato” con una ragazza giovanissima e molto bella. Lo scatto ha infiammato i social.

Massimo Boldi ha una nuova fiamma? Così sembrerebbe, almeno a giudicare dalle voci che circolano sul web. Tutto è nato da uno scatto condiviso su Facebook, una foto che nelle intenzioni dell’attore doveva essere innocente e che invece gli si è rivoltata contro: Boldi ha ricevuto numerose critiche.

Noto anche con il nome di “Cipollino”, da uno dei suoi personaggi più noti, Boldi è uno dei volti più conosciuti del cinema italiano. Per più di vent’anni ha fatto coppia con Christian De Sica sfornando numerosi “cinepanettoni” e costruendo così uno dei sodalizi più di successo del cinema italiano.

Non tutti lo sanno: il suo esordio nello spettacolo è stato come batterista nella band Atlas, insieme all’amico Renato Vignocchi. Il gruppo venne fondato nel 1963 e solo un anno dopo l’attore dovette abbandonare la band per problemi famigliari.

La carriera di attore e cabarettista è cominciata all’inizio negli anni ’70, quando venne scritturato da Gianni Bongiovanni all’Intras Derby Club, un famoso locale di Milano, dopo aver partecipato all’edizione del 1974 di Canzonissima insieme a Raffaella Carrà e Cochi e Renato.

Lo scatto dello scandalo

L’attore è piuttosto attivo sui social, in particolare su Facebook, e spesso condivide aggiornamenti con i suoi fan e scatti che catturano la sua vita. Una di queste foto ha infiammato però il gossip: nello scatto infatti era presente una bellissima ragazza. Subito la foto ha fatto il giro del web e Boldi è stato costretto a toglierla.

Molti hanno parlato di una nuova fiamma per l’attore e hanno cominciato a discutere sul fatto che la ragazza fosse davvero molto giovane per lui. Anche la descrizione dello scatto ha insospettito il web: “Lei è la mia amica” ha scritto, come a sottintendere che tra i due ci fosse un rapporto speciale.

Massimo Boldi e la modella

La ragazza della foto si chiama Elisa Barranu, una 21enne che Massimo Boldi ha conosciuto in un ristorante a Verona. Il rapporto tra i due però è solo professionale e di amicizia: si è infatti scoperto che l’attore e la modella hanno lavorato insieme a un film che uscirà a fine anno. “Con Massimo Boldi c’è un rapporto di amicizia e di lavoro” si è affrettata a specificare la ragazza.

“Ci siamo incontrati per la prima volta in un ristorante di Verona” ha spiegato poi. “Io ero lì con mia madre. Da lì si è sviluppato un rapporto professionale e io sarò accanto a lui in un film che uscirà prima della fine dell’anno. Avrò un bel ruolo. Non me lo sarei mai aspettato”. La ragazza si è detta inoltre lusingata di essere considerata dall’attore come una sua amica, e non vede l’ora che esca il film.