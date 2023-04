Mara Venier ha una gemella: spuntano le foto | Non la conosceva nessuno

Mara Venier ha una gemella che ha sempre tenuta nascosta, ma la situazione è più complicata di quello che si pensa.

Chi lo sapeva che Mara Venier aveva una gemella? Di recente sono spuntate le foto incredibili che la “inchiodano”: la somiglianza è incredibile! Ma come mai non ne aveva mai parlato? Ebbene, la situazione è ben più complessa di ciò che si potrebbe pensare.

Non una semplice sorella quindi, ma qualcosa di diverso: quando le foto sono circolate sul web i fan della conduttrice sono rimasti a bocca aperta. Venier, che di solito non si espone troppo sulle sue vicende famigliari, ha tenuto “nascosto” questo particolare che invece sta facendo molto discutere e sorridere.

La conduttrice ormai è il volto insostituibile di Domenica In: ha condotto ben quattordici edizioni del programma, superando persino il record di Pippo Baudo. I telespettatori non potrebbero mai fare a meno della sua capacità di accogliere e intervistare gli ospiti in studio.

Ultimamente si è parlato della possibilità che la conduttrice lasci Domenica In per dedicarsi ad altri programmi. Venier ha affermato di star valutando l’opzione e scegliere altre trasmissioni che la impegnino di meno rispetto alla trasmissione storica di Rai 1.

La famiglia della conduttrice

Mara Venier è abbastanza riservata sulla sua vita privata, ma quelle poche volte che parla della sua famiglia non fa che ripetere quanto sia legata a sua sorella, Roberta Povoleri, e ai suoi nipoti. È molto fiera dei suoi famigliari ed è soddisfatta di ciò che ha costruito negli anni.

“Non mi rendo ancora conto di essere arrivata a 70 anni, dentro mi sento sempre una ragazza di 30” aveva detto in un’intervista. “Sono serena, non ho mai basato la mia vita sull’avvenenza. Ed essere nonna è la cosa che più di tutte mi riempie d’orgoglio. Niente mi ha dato gioia, nella vita, come quelle due sillabe lì, ‘non-na’, pronunciate dai miei nipoti Giulio e Claudio”.

La gemella di Mara Venier

Ma chi è allora la gemella di Mara Venier? Si tratta della nipote Irene, figlia di sua sorella: le due si somigliano moltissimo! Stessi occhi azzurri, capelli biondi e sguardo vispo che caratterizzano la famiglia. La donna sembra proprio Mara Venier quando era giovane ed è molto attiva su Instagram, dove condivide spesso scatti della sua vita privata.

Da ciò che mostra sui social è una donna con la testa sulle spalle e amante degli animali: è inseparabile dal suo Jack Russell. Irene non fa parte del mondo dello spettacolo e sembra non interessarle nemmeno: le luci dei riflettori non fanno per lei. I suoi follower però si sono accorti subito dell’incredibile somiglianza con la conduttrice.