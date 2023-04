Simone Coccia Colaiuta in lacrime: “Ho ricevuto minacce di morte” | Fine di un amore tormentato

Simone Coccia Colaiuta ha raccontato della fine dolorosa della sua storia con l’ex deputata del PD Stefania Pezzopane.

La storia tra Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane è finita dopo 9 anni d’amore. Un addio molto doloroso a giudicare dalle testimonianze dei due che però si sono dovuti arrendere alla realtà dei fatti, anche se è stato difficile.

Lei 58 anni, lui 34, sono stati una delle coppie più chiacchierate dello spettacolo e anche molto criticate. I due provengono da due ambienti molto diversi, eppure si sono trovati subito: un invito ad un aperitivo, poi una cena, ed è nata la passione.

“L’amore è andato a scemare finché ci siamo seduti a tavola e abbiamo ritenuto opportuno dividerci perché non c’era più tempo da dedicare l’uno all’altra” ha dichiarato Simone Coccia Colaiuta a FanPage, amareggiato dalla fine della storia.

“Se lei è ancora innamorata? Probabilmente sì” ha dichiarato. “Mi dispiace moltissimo per questa situazione, sia per lei che per me” ha spiegato, lasciando capire che la rottura, pur di comune accordo, non è stata affatto semplice.

Le parole di Stefania

Ospite di Mara Venier a Domenica In, Stefania Pezzopane ha raccontato anche la sua versione della storia: “Con lui restano tanti bei ricordi e l’affetto. La storia d’amore che abbiamo vissuto è stata eccezionalmente bella, ma nell’ultima fase avevamo meno interessi comuni, pur volendoci molto bene e avendo molto rispetto uno dell’altro. Abbiamo convenuto che non stavamo più proteggendo il nostro amore” ha spiegato.

“Abbiamo capito che dovevamo lasciarci con amore, senza farlo consumare” ha continuato l’ex deputata “Negli anni ho ricevuto persino minacce di morte, ho fatto denuncia. Il nostro amore è stato molto sofferto, anche se non c’era una ragione” ha concluso, senza riuscire a trattenere la commozione.

Il chiarimento di Simone Coccia Colaiuta

Anche Simone Coccia Colaiuta ha chiarito la situazione, confermando di fatto ciò che aveva già condiviso la sua ex: “È finita perché lei è troppo impegnata con il suo lavoro e non ci si vedeva più. Era una situazione che durava da più di un anno e che ha portato questo rapporto a morire. Non c’erano più momenti da poter condividere, non c’era più niente. Quando ce ne siamo accorti, abbiamo preso una decisione che entrambi riteniamo giusta“.

Il rapporto tra i due si è pian piano esaurito ed entrambi si sono dovuti arrendere alla dolorosa evidenza. Se anche due si amano, per stare insieme devono potersi vedere” ha proseguito. “Il problema a monte non era la mancanza di amore o di passione. Ma siamo rimasti in ottimi rapporti perché non ci siamo lasciati a causa di una colpa o di un fatto grave. Continuiamo a sentirci telefonicamente. Dovesse capitare una cena insieme, quando avrà più tempo, ben venga. Sono stati nove anni bellissimi”.