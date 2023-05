News Oroscopo: i tre segni più malvagi, evitateli assolutamente | Attenzione alla loro ira Di Didi Kera - 17

Tra i segni zodiacali, tre sono intrattabili ed irascibili. Andiamo a scoprire di chi si tratta, per evitare di farli infuriare.

L’oroscopo ci fornisce dati particolari su tutti e dodici i segni dello zodiaco. Essendo l’astrologia una scienza non esatta, le informazioni date devono essere prese con un pò d’attenzione. Tuttavia, ci sono milioni di italiani che vi credono e vi attingono ispirazione per loro stessi e per gli altri.

Le persone sono influenzate dal loro segno zodiacale che, a sua volta, è influenzato dalla posizione dei pianeti e degli astri. Per queste ragioni, alcuni segni sono più energici di altri, oppure più simpatici o negativi di altri ancora.

L’oroscopo fornisce informazioni anche circa i periodi che si stanno vivendo o che si vivranno a breve. Ad esempio, possiamo scoprire se il mese corrente è un periodo fortunato oppure no e se i mesi a venire ci daranno soddisfazioni o grossi grattacapi.

Oggi stiamo per scoprire quali sono i segni più cattivi, malvagi, spietati e crudeli dell’intero oroscopo. Questi segni bisogna prenderli con le buone, altrimenti saranno guai seri. Se si arrabbiano, è guerra. In particolare, i segni più irosi di tutti sono tre.

I tre segni più cattivi dello zodiaco

Ariete (21-03/19-04): questo segno di fuoco è in assoluto il più cattivo di tutti. Governato dal pianeta Marte, dio della guerra, l’Ariete è molto competitivo e testardo. Gli Ariete sono persone pacifiche, ma quando si arrabbiano sanno diventare davvero pericolose e malvagie.

Scorpione (23-10/21-11): questo segno d’acqua è riservato e riflessivo e può diventare anche molto pericoloso. L’Ariete agisce d’impulso, lo Scorpione pondera bene le sue mosse, per attaccare in modo letale ed efficace. Se nervosi, meglio lasciarli perdere.

L’ultimo segno più malvagio di tutti

Cancro (22-06/22-07): questo segno d’acqua non si deve sottovalutare. Alcune ricerche fatte dall’FBI hanno dimostrato che la maggior parte dei serial killer sono del segno del Cancro. Queste persone sono calme, ma sono anche in grado di far fuoriuscire una rabbia incontrollabile ed imprevedibile.

Come detto in precedenza, l’oroscopo non è una scienza esatta e quindi non dev’essere presa come una legge assoluta. Tuttavia, non si può negare che leggendo le caratteristiche dei segni zodiacali, molte volte corrispondono alla nostra idea e conoscenza di quel determinato segno. Scoprite se anche voi fate parte del gruppo più iroso di tutti i segni zodiacali e se ne conoscete alcuni, state attenti a come vi comportate in loro presenza.