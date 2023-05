News Ilary Blasi attacca un concorrente dell’isola: intervengono gli avvocati | Cacciato via Di Marina Drai - 16

Nuovo scontro per Ilary Blasi, questa volta contro un concorrente dell’isola che si sarebbe ribellato alle regole imposte dalla produzione.

Continuano gli scontri a L’isola dei famosi, non solo tra conduttrice e opinionisti, ma anche tra conduttrice e concorrenti. I VIP sull’isola hanno già sperimentato i primi screzi e le prime litigate tra loro, ma ora il loro malcontento è arrivato anche in studio.

La situazione si è inasprita dopo alcuni episodi che hanno visto dei VIP sentirsi poco bene ed essere portati via dall’isola. L’ultimo è stato Simone Antolini, il fidanzato di Alessandro Cecchi Paone. Secondo Alvin si è trattato solo di un piccolo malessere dovuto alla pressione bassa e alle condizioni di vita sull’isola.

Ilary Blasi, nel tentativo di placare alcune situazioni spiacevoli che si sono venute a creare, è finita in una discussione con uno dei concorrenti che non è finita affatto bene: il VIP in questione ha abbandonato l’isola pochi giorni dopo il litigio.

I telespettatori ora sono sempre più curiosi di scoprire quale sarà il destino del programma e se, in seguito a queste discussioni, qualcun altro esprimerà il proprio malumore. Chi sarà il prossimo ad andarsene dall’isola?

Lo scontro tra Ilary Blasi e il concorrente

Durante una delle ultime puntate de L’isola dei famosi la conduttrice si è scontrata aspramente con uno dei concorrenti del reality. Tutto è nato dalla volontà della produzione di far giocare i concorrenti per conto proprio e non in coppia. “Ognuno di voi concorrerà come concorrente singolo, le donne vanno nella tribù con le chicas, gli uomini con gli hombres” ha spiegato Blasi.

Questa decisione però non è piaciuta ad Alessandro Cecchi Paone, entrato in gara insieme al fidanzato Simone. Il divulgatore era in attesa del ritorno del compagno che si era sentito poco bene durante una prova. “Assolutamente no, noi giochiamo solo in coppia, a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia siamo entrati e in coppia ce ne andiamo” ha risposto alle affermazioni della conduttrice.

La risposta e gli avvocati

La replica di Ilary Blasi è arrivata diretta, senza giri di parole: “Prima di partire avete letto e firmato un contratto e quello che stai dicendo a me non risulta” ha risposto al divulgatore. Cecchi Paone però non è d’accordo su quel che ha detto la conduttrice e ha minacciato lei e la produzione di ricorrere agli avvocati per mettere un punto alla questione.

“I miei avvocati che sono più bravi di me e di te l’hanno letto. Questa coppia è nata a settembre su richiesta dell’azienda e della produzione” ha detto. “Per motivi che io so mi è svenuto Simone tra le braccia e questo non è un gioco ma è un gioco al massacro”. Alla fine il divulgatore e il fidanzato hanno lasciato l’isola: il primo proprio per questa incomprensione, e il secondo per motivi di salute.