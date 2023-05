News Vite al limite: Nikki Webster è cambiata drasticamente ma nessuno le crede | FOTO Di Marina Drai - 11

Una delle pazienti del dottor Nowzaradan di Vite al limite è diventata irriconoscibile: nessuno crede al cambiamento.

Vite al limite ci regala un’altra storia incredibile: un’ex paziente del dottor Nowzaradan sta facendo parlare di sé per i risultati raggiunti dopo la fine del programma. Molto attiva sui social, la donna ha condiviso qualche scatto dei momenti più belli della sua vita, dimostrando che ritornare in salute non è impossibile.

Il programma vuole insegnare proprio questo, ma il più delle volte non è così semplice: i pazienti, afflitti dalla loro condizione, tendono a lasciarsi abbattere perché non vedono fin da subito i risultati che sperano. Purtroppo il percorso di guarigione è lungo e soprattutto difficile, e servono molti sacrifici per portarlo a termine.

Ci sono alcuni pazienti, infatti, che abbandonano la via della guarigione e ritornano alla loro valvola di sfogo preferita: il cibo. Tutti i pazienti condividono un passato di traumi e abusi, più o meno gravi, che gli impediscono di vivere il presente in modo sereno.

I telespettatori seguono con attenzione le storie del programma e sperano sempre che i pazienti riescano a superare i loro traumi e rimettersi finalmente in salute. C’è chi non ce la fa e ritorna alle vecchie abitudini; ma c’è anche chi, nonostante le difficoltà, riesce a portare a termine il percorso con risultati strabilianti.

Vite al limite: la storia di Nikki Webster

La prima puntata della quarta stagione di Vite al limite ha visto come protagonista Nikki Webster, al tempo trentatreenne, proveniente da Little Rock, in Arkansas. La donna si era presentata al programma in una situazione quasi disastrosa: pesava ben 290 kg. Nikki era ben consapevole che l’ossessione per il cibo l’aveva portata a rischiare la sua vita.

Come gli altri pazienti, Nikki era arrivata al limite e aveva capito che doveva far qualcosa o non sarebbe mai riuscita a stare meglio; per questo si era rivolta al dottor Nowzaradan per iniziare un percorso che l’avrebbe portata all’intervento di bypass gastrico e, alla fine, a raggiungere un peso normale.

Un cambiamento incredibile

Inizialmente Nikki aveva fatto molta fatica a mettere in pratica le buone abitudini impartite dal medico e aveva perso soltanto 84 chili in un anno; una cifra che può sembrare molto alta in termini assoluti, ma non era soddisfacente considerando il peso da cui partiva. Nonostante le difficoltà, la donna ha comunque mantenuto uno stile di vita salutare anche al di fuori del programma ed è riuscita a stare meglio.

Oggi la vediamo felice insieme al marito Marcus, al tempo fidanzato: i due si sono sposati coronando la loro storia d’amore e la donna ha finalmente trovato la serenità. Secondo le notizie condivise dall’ex paziente stessa, oggi pesa 110 kg: un ottimo traguardo considerata l’obesità da cui partiva. Un’altra storia a lieto fine per il programma.