News Barbara D’Urso, l’avete mai vista struccata? La foto acqua e sapone sconvolge il web Di Ambra Ferri - 12

Uno scatto di Barbara D’Urso sta facendo parlare il web: la conduttrice si è mostrata senza trucco sui social lasciando tutti senza parole.

Nessuno si aspettava che la D’Urso si sarebbe mai mostrata senza trucco e senza inganno difronte al mondo intero. Invece, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha stupito tutti postando una foto sui social in pigiama e struccata.

Il cambiamento ha sorpreso il popolo del web, che non la immaginava assolutamente così: siamo abituati a vederla sempre sistemata e sotto le luci dei suoi studi. Scoprirla al naturale è stato del tutto sorprendente.

La nota conduttrice italiana sta attraversando un periodo florido della sua vita, caratterizzato da molti cambiamenti: prendersi cura di se stessa e accettarsi fa parte di questo percorso. Ecco perché ha deciso di mostrarsi senza sovrastrutture ai suoi telespettatori.

Barbara D’Urso senza trucco e senza inganno

Barbara D’Urso viene spesso accusata di abusare di trucco e parrucco durante la sua trasmissione, nonché delle luci in studio che migliorano la sua pelle e nascondono le rughe. All’età di 63 anni, la conduttrice Mediaset è una donna bellissima e, secondo quanto dichiarato, non ha mai fatto ricorso alla chirurgia plastica.

Alcuni faticano a credere che la D’Urso non si sia mai fatta qualche punturina, ma tutti concordano sulla sua bellezza naturale che da sempre la contraddistingue. E a proposito di questo, dopo anni ha deciso di mostrarsi acqua e sapone: uno dei suoi ultimi post la ritrae completamente struccata.

La foto su Instagram

Quando conduce il suo programma, in onda su Canale 5 ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì, la conduttrice partenopea si presenta al meglio grazie alla squadra di parrucchieri, truccatori e stilisti che lavorano per lei dietro le quinte degli studi Mediaset. Ma l’avete mai vista struccata?

Se fino a poco tempo fa nessuno aveva mai avuto occasione di vederla al naturale, ora tutti possono farlo grazie a una foto che ha postato su Instagram in cui appare completamente struccata, senza filtri e in tenuta da casa. Sotto lo scatto ha scritto: “Finalmente senza trucco…e mi preparo per la cena…”.

Tutti sono rimasti spiazzati difronte al cambiamento, perché anche se nella foto è acqua e sapone, la D’urso rimane bellissima. Anzi, secondo il parere di molti, struccata e sta anche meglio! Insomma, la conduttrice Mediaset ha sorpreso positivamente: non ci sono più dubbi, ora, sulla sua bellezza naturale.