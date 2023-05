News Antonella Clerici non riesce a superare il lutto: “Quell’abbraccio” | Troppa sofferenza Di Marina Drai - 13

Di recente Antonella Clerici ha ricordato commossa una persona molto importante per lei, scomparsa prematuramente.

Poco tempo fa Antonella Clerici ha condiviso un post su Instagram pieno di dolore per ricordare un amico e collega scomparso in maniera tragica. La conduttrice ha affidato ai social la sua tristezza, ricordando i ben momenti passati con l’amico e l’ingiustizia di un destino beffardo.

La conduttrice ha collaborato col collega in diverse occasioni, soprattutto a Domenica In alla fine degli anni ’90. Tra i due c’è stato sempre un grande rispetto e soprattutto molto affetto che è rimasto invariato negli anni; per questo, dopo la scomparsa, la conduttrice ha voluto ricordarlo proprio riportando alla mente quelle bellissime memorie.

Il loro rapporto era talmente forte che Antonella Clerici è rimasta molto amica con la moglie del collega scomparso e sta seguendo la crescita delle sue figlie, cercando in qualche modo di non farle mancare l’affetto che hanno perso da piccole. La perdita del collega, come ha spiegato più volte nelle interviste, le ha cambiato la vita.

In qualsiasi occasione non mancava di sottolineare quanto il suo amico fosse una persona professionale, gentile e molto umana. Il dolore è ancora forte oggi, dopo diversi anni dalla scomparsa di una persona così preziosa.

Il ricordo di Antonella Clerici

La conduttrice di recente ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che ha fatto commuovere tutti: il 26 marzo ha ricordato la scomparsa di Fabrizio Frizzi, suo caro amico e collega, condividendo una dolce foto in cui si abbracciano. “Oggi come ieri per sempre in quell’abbraccio… sono già passati 5 anni…” ha scritto a corredo del post.

Frizzi è scomparso il 26 marzo 2018 a causa di un’emorragia cerebrale. Il mondo dello spettacolo è rimasto scosso da questo avvenimento inaspettato e anche i telespettatori hanno condiviso il dolore della perdita. La conduttrice ha voluto ricordare il momento in cui, uscito dall’ospedale dopo un ictus, Frizzi è andato a trovarla facendole una sorpresa.

I messaggi di affetto

Sotto il post non sono mancati i commenti dei fan della conduttrice, ma anche del conduttore. In tantissimi hanno espresso il loro dolore per la perdita che tutt’ora fa male. “Fabrizio non lo dimenticherò mai, ricordo molto bene quel giorno, quando è arrivato nel tuo studio, facendoti la sorpresa. Pensavamo tutti fosse guarito, invece” si legge tra i commenti.

“Dopo cinque anni nel vedere questa immagine, mi scendono le lacrime. Indimenticabile, una persona speciale, perbene!” scrive qualcun altro. Fabrizio Frizzi era una personalità dello spettacolo molto amata e rispettata, e la sua scomparsa prematura ha lasciato un vuoto che nessuno riuscirà a colmare.