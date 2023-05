News Panico per Rodriguez: si sono lasciati davvero, cambio di vita radicale | FOTO Di Didi Kera - 16

La sorella della showgirl argentina sta affrontando diverse novità improvvise. Scopriamo di cosa si tratta.

Da diverso tempo stanno girando alcuni rumors riguardo ad una presunta crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Tuttavia, queste voci non sono state ancora smentite o confermate né dall’uomo e neppure dalla donna.

La sorella di Belen e il figlio del ciclista si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero il Grande Fratello VIP. Correva l’anno 2017 e la Rodriguez e Moser si sono scoperti durante il corso del reality show, innamorandosi profondamente e decidendo così di continuare la loro relazione sentimentale anche fuori dal reality.

Infatti, la coppia ha anche deciso di compare una casa insieme a Milano, per vivere felici e contenti, innamorandosi ogni giorno sempre di più l’uno dell’altra. Tuttavia, pare che i rumors su una loro presunta rottura non vogliano finire e Cecilia ha finalmente chiarito il punto della situazione.

In una recente intervista concessa dalla Rodriguez, la donna ha rivelato i retroscena del suo rapporto con Ignazio. Fin da quando i due si sono messi insieme, la loro storia d’amore è sempre stata al centro del gossip. Cecilia ha anche ammesso che i due hanno avuto alti e bassi difficili da superare.

Le difficoltà affrontate da Cecilia e Ignazio

La sorella di Belen ha ammesso di aver vissuto un momento di profonda crisi con Moser e che entrambi avevano preso la drastica decisione di lasciarsi, quindi è tutto vero i due si sono lasciati. Però, spinti dall’amore che li lega, Cecilia e Ignazio hanno provato a risolvere i loro problemi, ricucendo il loro rapporto.

Per qualche tempo girava anche una voce su un presunto tradimento di lui nei confronti di lei, ma questi rumors si sono poi rivelati falsi. Grazie ai canali social, i loro followers hanno potuto constatare che tra la coppia non c’è nessuna aria di crisi. Anzi, sembrano essere pronti per il grande passo.

La svolta definitiva per Cecilia e Ignazio

In una storia di Instagram, la Rodriguez e Moser hanno informato i loro fan che molto presto convoleranno a nozze. Dopo più di cinque anni d’amore, il matrimonio è il passo successivo più logico a cui pensare e la proposta le è stata fatta durante le vacanze in Trentino.

La coppia si trovava in uno chalet e l’atmosfera era molto romantica, anche grazie alle numerose candele posizionate a forma di cuore. D’altronde, il pubblico ha anche avuto diversi indizi che indicavano un loro futuro matrimonio: comprare casa insieme e sia Cecilia Rodriguez che Ignazio Moser si erano già detti pronti per sposarsi.