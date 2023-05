News Pizzicati il dorso della mano e scopri il tuo stato di salute | Esercizio semplicissimo per scoprire come stai Di Ambra Ferri - 12

Il nostro corpo comunica più di quanto pensiamo, mandandoci segnali importanti, ma spesso difficili da interpretare. Ecco un modo per farlo.

Imparare a capire il proprio corpo è fondamentale per stare meglio. Il gioco di oggi permette di capire qual è il proprio stato di salute attraverso il palmo della mano.

Per farlo, basta tirarsi un pizzicotto, osservare il segno che compare e leggere il significato del risultato ottenuto. Può sembrare una sciocchezza, ma è un modo davvero semplice e rivelatorio per scoprire di più del proprio stato di salute.

Spesso, infatti, il nostro corpo manda dei segnali inequivocabili, ma noi persi nella nostra quotidianità non ci accorgiamo di riceverli, perdendo di vista quello che ci vuole comunicare. Ad esempio, un semplice mal di testa può essere un messaggio importante.

Gioco del dorso della mano: come funziona

Non sempre i disagi del corpo si traducono in qualcosa di grave, ma non sono mai da sottovalutare. Ci sono delle casistiche in cui un semplice dolore può significare trascuratezza: forse siete troppo stressati e state lasciando indietro la cura del proprio corpo. Il gioco di oggi vi permetterà di scoprire come vi sentite e qual è il vostro stato di idratazione. Spesso durante le giornate ci si dimentica di bere abbastanza acqua, mancando di soddisfare un bisogno naturale del nostro organismo.

Il nostro corpo ci parla, ma sta a noi imparare ad ascoltarlo: il gioco del palmo della mano vi aiuterà a farlo. Un ottimo metodo per capire se abbiamo carenza di acqua consiste nel pizzicare la pelle del dorso della nostra mano e vedere come risponde a questo stimolo esterno.

Scopri il tuo stato di idratazione

Nel caso in cui la pelle torna immediatamente nella sua posizione di partenza, significha che è elastica e quindi ben idratata. Se, invece, rimane pizzicata per qualche secondo prima di tornare nella sua posizione naturale, allora c’è carenza di acqua nel vostro organismo e dovreste fare attenzione a bere di più nel corso della giornata.

Ovviamente, per far sì che la nostra pelle stia meglio bisogna bere di più tutti i giorni: è fondamentale assumere l’abitudine e portarla avanti nel tempo con costanza. Non basterà bere molto un solo giorno per migliorare il nostro stato di salute. Inoltre, specifichiamo che la pelle non si secca solo per carenza di acqua nel corpo, ma anche per il clima che ci circonda. Insomma, si tratta di una serie di fattori che, insieme, provocano quella reazione: di certo, bere di più non può che far bene!