“Diffamata”: Milly Carlucci sotto processo, il gesto è grave | Arriva la severa denuncia

La ben nota conduttrice televisiva si è vista protagonista di uno spiacevole episodio. Scopriamo i dettagli della vicenda.

Camilla Patrizia Carlucci, meglio nota al pubblico italiano come Milly Carlucci, è una delle conduttrici ed ex attrici più apprezzate e seguite di sempre dai telespettatori del Bel Paese. Milly è amata non solo per la sua indubbia professionalità e competenza nella sua vita professionale, ma anche perché è una donna seria e composta anche nella sua vita privata.

Infatti, la Carlucci è sposata da ben 36 anni con l’imprenditore Angelo Donati. La coppia ha anche avuto due figli: Angelica Krystle e Patrick, rispettivamente di 37 e 32 anni da compiere. Oltre alla sua vita lavorativa e personale, la Carlucci è anche molto attiva sui social media.

Milly presta molta attenzione ai suoi followers, con i quali condivide quasi sempre foto e video che la ritraggono nel suo quotidiano oppure aggiornamenti sui suoi futuri progetti lavorativi. I fan, di contro, la supportano sempre e le dimostrano il loro affetto grazie ai numerosi like e commenti visibili sotto ogni post.

Tuttavia, non sempre la vita è tranquilla e spensierata. Infatti, la Carlucci si è vista costretta ad intraprendere la via legale a causa di uno spiacevole episodio che la vede coinvolta praticamente in prima persona.

Milly Carlucci e la denuncia: cos’è successo

Il legale della conduttrice, Giorgio Assumma, si è mosso per bloccare una falsa intervista che avrebbe fatto Milly e che è diventata virale sul web. Il video promuove la vendita di un integratore alimentare che curerebbe l’incontinenza urinaria e preverrebbe tumori e cistiti.

Assumma ha inoltre informato che la falsa intervista sostiene che la Carlucci avrebbe sofferto di una malattia per molto tempo e che si sarebbe sottoposta a cure inefficaci e costose per anni. “Consiglio alle donne affette dalla suddetta malattia di prenotare il prodotto in questione assicurando la sua capacità di guarire in brevissimo tempo qualsiasi disturbo”, così dice il falso video.

I provvedimenti legali

Inoltre, per aumentare la credibilità dell’intervista, è stato inserito il logo di Rai News, in modo tale da far credere che la stessa Milly abbia concesso questa falsa intervista per l’emittente con cui lavora da molti anni. Il legale ha informato che verranno presi seri provvedimenti per tutelare la conduttrice e tutte le persone che potrebbero essere ingannate da questa falsa intervista.

“Sarà attivato anche il competente ordine professionale dei Medici la cui categoria è stata ingiustamente diffamata con l’accusa di incompetenza”, con queste parole il legale di Milly Carlucci ha chiarito il punto della situazione e che cosa farà per risolvere la questione.