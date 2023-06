News Test matematico difficilissimo: nessuno riesce a risolverlo | Sei un’eccezione? Di Ambra Ferri - 15

Questo rompicapo matematico vi farà impazzire per risolverlo. Pochissimi riescono a portarlo a termine, scopri se sei uno di questi.

L’obiettivo del test di oggi è trovare il numero mancante, e per quanto sembri un traguardo facile da raggiungere, in realtà nasconde moltissime insidie.

Non basta essere bravi in matematica, bisogna avere la mente allenata e abituata ad affrontare questo tipo di quiz. Chi riesce a risolverlo è davvero un genio incompreso, veramente pochissimi riescono ad arrivare alla soluzione.

E tu, sei un fuoriclasse? Mettiti alla prova, ma non temere: se non dovessi riuscire a risolverlo, ti forniamo noi la soluzione. Il trucco è concentrarsi e usare al meglio la parte del nostro cervello dedicata al ragionamento logico.

Quiz matematico impossibile: trova il numero mancante

I rompicapi matematici rappresentano dei giochi davvero utili, perché permettono di unire l’utile al dilettevole. Quello proposto oggi è davvero difficile da portare a termine, pochissime persone nel mondo riescono a trovare la soluzione. È vero, bisogna sapersi giostrare bene tra i numeri, ma il vero segreto di questo test è avere la mente abituata a mettersi alla prova.

Proprio per questo motivo, non bisogna necessariamente avere dei requisiti particolari per risolverlo. Anzi, potrebbe riuscire a trovare la soluzione anche un bambino, se ben allenato ad affrontare questo tipo di test. Mettervi alla prova potrà darvi una grande soddisfazione, perché potreste sorprendervi di voi stessi e delle vostre capacità. Prima di lasciarvi il tempo di risolvere il quiz, ricordiamo che non c’è una sola strada per giungere alla soluzione. La risposta corretta si può trovare in diversi modi.

Più strade per un’unica soluzione

L’obiettivo è trovare il numero mancante nella ruota, che è divisa in porzioni. E voi, avete capito di quale si tratta? Se non riuscite a trovarlo, non temete: con un po’ di buon allenamento diventerete velocissimi nel risolvere questo tipo di test. Intanto, ecco la soluzione.

La ruota è costituita da una parte dai numeri 12, 3 e 19, mentre dall’altra dal 3, dal 5, dal 2 e dal 4. Tra i numeri in elenco, solamente il 2 non ha il suo corrispondente opposto nella ruota. Il giocatore dovrà trovare il numero mancante, che gli permetta di arrivare al numero 28. Il numero che state cercando è il 24. Per arrivare alla soluzione bisogna eseguire la moltiplicazione 2X2, il cui risultato è 4, e poi sommare 4+24= 28.

Come anticipato, questo test era davvero difficile da risolvere, un vero rompicapo di matematica. Nonostante questo, con un po’ di allenamento potrete diventare dei veri campioni. Se avete apprezzato il test e volete mettervi alla prova, eccone un altro che fa al caso vostro.