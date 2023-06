News Stefano De Martino “si è arreso”, il dramma personale | L’addio straziante Di Mia Lonigro - 10

Stefano De Martino non si trattiene più e dice tutta la verità sul suo passato. Il conduttore a cuore aperto su un dramma che l’ha colpito.

Lo show ricco di gag ironiche e spettacoli divertenti, Bar Stella in onda su Rai 2 ha finito la stagione ma dato il suo successo potrebbe tornare per il palinsesto del prossimo anno. A condurre la trasmissione Stefano De Martino che da un po’ di anni ha acquisito sempre più rilevanza nel mondo dell’intrattenimento in qualità di showman.

De Martino, infatti, è diventato sempre più competente, un ottimo conduttore capace di far ridere, molto versatile e davvero professionale. Sicuramente la sua esperienza ad Amici come alunno, professionista ed in seguito giudice è stata assolutamente utile per rendere De Martino il conduttore che è adesso.

Tuttavia, il suo passato non è sempre stato così roseo e solo adesso il presentatore fa delle confessioni su alcuni ostacoli che ha vissuto. Questi hanno anche influito molto sulla sua relazione con Belen facendo traballare più volte il matrimonio.

Adesso, Stefano è un uomo di spettacolo a tutto tondo al timone di programmi importanti tipo Bar Stella appunto ma anche Stasera tutto è possibile. Per molto tempo, però, questa non è stata la sua principale occupazione ed infatti De Martino ha iniziato come ballerino in quanto alunno della scuola di Amici di Maria De Filippi.

L’amore con Belen Rodriguez

Proprio ad Amici Stefano De Martino ha conosciuto undici anni fa Belen Rodriguez quando lui era un professionista e lei era un’ospite. Il loro è stato un vero di fulmine culminato dalla nascita un anno dopo di Santiago e dalle nozze celebrate nel 2013. Tuttavia, la loro storia è stata tutt’altro che lineare: la coppia, infatti, si è mollata per ben due volte la prima nel 2016 e la seconda nel 2020.

Durante la seconda rottura la Rodriguez ha avuto un’altra figlia, Luna, dall’hair stylist Antonino Spinalbese, con il quale è finita poco dopo proprio per il ritorno di fiamma con De Martino. I due sembrano reggere i continui rumors di divorzio per il bene della famiglia e forse il motivo come dichiarato dalla stessa Belen è che entrambi adesso sono ugualmente realizzati professionalmente.

Le confessioni di De Martino

A proposito della sua carriera passata da ballerino, De Martino ha sempre espresso il suo grande amore per la danza ma anche le difficoltà per raggiungere il successo. “Mio padre faceva il ballerino, e mi ha scoraggiato in tutti i modi. Non voleva che prendessi questa strada. Mi ricordo di quanto volevo farlo e di quanto lui non volesse. Mi elencava tutte le cose negative di questo lavoro. Quando poi mi ha visto così determinato alla fine si è arreso”, ha dichiarato Stefano a Domenica In in una recente intervista.

Nonostante l’impegno e dei buoni risultati essere un ballerino non era forse la strada giusta o forse lo è stata per un periodo della sua vita. Nei panni del conduttori si trova molto più a suo agio anche perché in quelli di danzatore: “Non ero straordinario e non avevo la grazia di un’étoile”, ha ammesso candidamente Stefano.