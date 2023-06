News Tina Turner: forse non tutti sanno cos’ha passato | Tremende violenze subite Di Marina Drai - 13

Tina Turner se n’è andata lo scorso 24 maggio all’età di 83 anni, lasciando i suoi fan orfani di una delle più grandi interpreti del mondo.

“La regina del rock’roll è morta in pace oggi all’età di 83 anni dopo lunga malattia nella sua casa di Küsnacht, vicino a Zurigo. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e una role model”: questo è il messaggio che milioni di fan intorno al mondo hanno letto lo scorso 24 maggio, rimanendo a bocca aperta.

Tina Turner, una delle più famose e acclamate interpreti della musica rock, si è spenta dopo una lunga malattia nella sua casa in Svizzera. La scomparsa della cantante ha lasciato sgomento tutto il mondo della musica e musicisti da ogni parte del mondo hanno celebrato la carriera della cantante.

La sua carriera è durata più di mezzo secolo, dagli anni sessanta agli anni duemila; è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame ed è stata la prima artista afrostatunitense e prima donna a comparire sulla copertina della rivista Rolling Stone. Ha inoltre ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Tanti i successi indimenticabili della cantante, tra i quali River Deep – Mountain High, Nutbush City Limits, The Best e la cover di Proud Mary. Nella sua carriera ha ricevuto dodici Grammy Awards, oltre a tantissimi altri premi, ed è stata insignita del Kennedy Center Honors.

Tina e Ike Turner

Tina Turner incontrò il suo futuro marito nel 1956: Ike Turner era un musicista e due anni dopo, nel 1958, registrarono il brano Boxtop che segnò il debutto discografico della cantante, con lo pseudonimo di “Little Ann”. Nel 1960 pubblicarono A Fool in Love, il primo brano dove la cantante usò quello che è diventato il suo nome d’arte.

Tina Turner ha avuto una relazione molto complicata con Ike, l’uomo che l’avrebbe resa famosa e che nel 1963 è diventato suo marito. Nell’autobiografia “I, Tina” la cantante aveva raccontato alcuni dettagli di una relazione difficile, a tratti violenta: l’ex marito la picchiava e la tradiva.

Le violenze

“Ero fedele a Ike e non volevo ferirlo. Sapevo che se me ne fossi andata non ci sarebbe stato nessuno a cantare, ero in preda al senso di colpa. Persino dopo che mi aveva picchiato ero dispiaciuta per lui. Forse mi aveva fatto il lavaggio del cervello” aveva scritto nell’autobiografia. Nel 1976 i due hanno divorziato e negli anni ’80 la cantante ha vissuto la rinascita.

“Non voglio dipendere da un uomo per il mio sostentamento. Non voglio più avere paura. Pensavo di dovermi sposare per ottenere quel che volevo nella vita, ho scoperto che potevo averlo da sola e questa cosa mi è piaciuta” aveva detto all’epoca. E così gli anni ’80 furono il periodo più roseo per lei, quando si aprì al pop mondiale e interpretando pezzi storici come The Best.