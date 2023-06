News Sonia Bruganelli si scaglia contro Laura Freddi, ex di Bonolis | Tra le due volano stracci Di Luna Vespri - 13

Sonia Bruganelli e Laura Freddi: la polemica si accende sui social dopo una battuta controversa su Paolo Bonolis.

Laura Freddi, opinionista nel programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, ha avuto una lunga e sincera storia con il conduttore Paolo Bonolis, dopo averlo conosciuto a Non è la Rai.

Nonostante le accuse che hanno colpito la donna, definita come un’arrampicatrice sociale per aver iniziato la relazione con Bonolis al solo fine di ottenere successo nel mondo della televisione, in realtà tra i due c’è stato un amore vero e importante.

Ultimamente l’ex fidanzata storica del conduttore Paolo Bonolis, si è lasciata andare ad alcune rivelazioni, ribadendo la sua posizione in merito alle accuse che ancora oggi, infatti, la donna è costretta a smentire.

In un’intervista, infatti, ha specificato come nel periodo della loro conoscenza Bonolis non avesse lo stesso successo di adesso, e così non era necessaria la sua influenza per la “scalata” della showgirl: “lui non era famosissimo e io stavo cominciando a diventare nota” afferma “eravamo tutti e due giovani e innamorati”. E ha aggiunto di aver lasciato Paolo proprio nel momento in cui il conduttore aveva ormai raggiunto l’apice del successo.

Lo scontro tra Sonia Bruganelli e l’ex di Paolo Bonolis infiamma i social

A queste confessioni non ha potuto non rispondere l’attuale moglie del conduttore, Sonia Bruganelli, la quale ha deciso, infatti, di dire la sua, ritenendo le parole di Laura non del tutto sincere.

L’opinionista del Grande Fratello Vip, pur avendo un rapporto cordiale con Laura Freddi, non ha apprezzato la rivelazione della donna, a suo parere non veritiera, così ha voluto risponderle sui social, evidenziando con sferzante ironia la superficialità delle affermazioni della showgirl. In questo modo si è scatenata una discussione vera e propria tra le due donne che hanno infiammato Instagram.

Sonia Bruganelli contro Laura Freddi: la battaglia sui social

Sonia Bruganelli, che ha appena confessato che la storia con Bonolis è finita, ha risposto alla Freddi specificando come in realtà, l’apice del successo Paolo Bonolis lo abbia raggiunto insieme a lei: “Beh, l’apice del successo lo ha raggiunto con me” affermando come “non era proprio sconosciuto prima”. Così la risposta della showgirl: “Basta non se ne può più. Ma chi l’ha mai raggiunto il successo, magari!”.

La confessione di Laura Freddi, dunque, è andata incontro a fraintendimenti, anche se una volta aveva rivelato come le sarebbe piaciuto diventare la moglie di Bonolis. Tuttavia, al tempo della loro storia Paolo Bonolis usciva dalla separazione con la prima moglie, così aveva dichiarato “Volevo essere la moglie di Paolo Bonolis. Ma le cose sono andate in modo diverso”.