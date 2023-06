News Addio al canone Rai: ecco può già toglierlo dalla bolletta | Le nuove regole Di Ambra Ferri - 23

Buone notizie per le tasche degli italiani: alcune persone potranno dimenticarsi per sempre del canone Rai.

Nelle ultime ore sembra che alcune persone stiano eliminando il canone Rai dalla bolletta, ma chi è legittimato a farlo risparmiando dei soldi a fine anno?

Recentemente sono state approvate delle casistiche di esenzione per quanto riguarda il pagamento dell’abbonamento tv. Essere a conoscenza dei requisiti essenziali per poter rinunciare al pagamento del canone è fondamentale. Ecco tutte le informazioni utili per capire come comportarsi con le prossime bollette.

Le novità in arrivo faranno felici molti italiani, che grazie alle nuove esenzioni potranno arrivare a fine anno con qualche soldo in più in tasca. Proprio in questi giorni molti telespettatori stanno risintonizzato i canali del digitale terrestre. Si tratta di un procedimento da ripetere periodicamente che può diventare piuttosto fastidioso, ecco perché molti si chiedono se prima o poi potranno rinunciare a questa noiosa abitudine.

Canone Rai, le novità in arrivo

Per ora non ci sono aggiornamenti in merito, ma è arrivata una novità importante che migliorerà la qualità visiva dei canali. Si tratterebbe di un passaggio a un nuovo sistema basato sulla codifica delle immagini, che permetterà di visualizzare i canali in alta definizione. Oltre a questi cambiamenti di natura tecnologica c’è n’è un altro molto importante per le finanze degli italiani.

Ad oggi mancano circa sei mesi dal ritorno del canone Tv delle reti pubbliche in modalità autonomia. Da sempre, i cittadini non accolgono bene la rata da pagare, in quanto la interpretano come un obbligo a cui adempiere per guardare la tv di Stato. Anche quest’anno sarà necessario pagare i 90 € destinati alla Rai, che troverete tra le voci della bolletta elettrica. Come se non bastasse, per il prossimo anno la cifra sembra destinata ad aumentare.

Si sgonfia la bolletta

Le buone notizie riguardano certe categorie di cittadini esenti dal pagamento del canone Rai. Si tratta di tutti quegli individui che non hanno un apparecchio audiovisivo in casa e l’hanno segnalato attraverso la relativa dichiarazione sostitutiva. Oltre ad essi, sono esenti dal pagamento del canone i cittadini che hanno un’età maggiore di 75 anni con un reddito fino a 8 mila euro. Gli altri beneficiari sono i militari stranieri senza un apparecchio televisivo e i diplomatici.

Insomma, per ora sono solo queste le uniche categorie di persone che potranno rinunciare a pagare il canone Rai. Per tutti gli altri invece, almeno fino al 2023, è necessario effettuare il pagamento per poter guardare ancora la tv di Stato.