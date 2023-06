News Dramma per Eleonora Daniele: corsa disperata in sala operatoria | Tutti vicini a lei Di Marina Drai - 14

Eleonora Daniele ha rivelato di quando è stata portata con urgenza in sala operatoria per alcune pericolose complicazioni.

Eleonora Daniele, volto molto amato della televisione italiana, ha rivelato in un’intervista di aver attraversato dei brutti momenti e di essere stata portata di corsa in sala operatoria. Per lei è stato un vero shock e le cose si sarebbero potute concludere in maniera molto peggiore di come sono andate.

La giornalista e conduttrice ha cominciato la sua fortunata carriera come attrice, e nel 2001 è sbarcata in televisione con La sai l’ultima? su Canale 5. La fama è arrivata con la partecipazione, nello stesso anno, alla seconda edizione de Il grande fratello.

Dopo l’esperienza nel reality ha preso parte alla soap opera Un posto al sole, mentre nel 2004 ha debuttato come conduttrice del programma Unomattina, dove è rimasta fino alla stagione 2010/2011. Nel 2011/2012 ha invece condotto Linea Verde insieme a Fabrizio Gatta.

Nel 2013 si è iscritta all’Ordine dei Giornalisti come praticante, diventando poi professionista nel 2016. Nel 2021 è stata giurata della 63° edizione dello Zecchino d’oro.

Eleonora Daniele e la figlia

Eleonora Daniele fa coppia fissa con Giulio Tassoni da ormai vent’anni. I due si sono sposati però soltanto nel 2019 e hanno avuto una sola figlia, Carlotta, battezzata da Mara Venier. La giornalista ama sua figlia più di qualsiasi altra cosa, e ha infatti rivelato che “mi ha fatto conoscere l’amore totalizzante, la gioia più pura che ha rafforzato il mio attaccamento alla vita. Lei è il motivo per cui ogni giorno ringrazio il Signore e mi sveglio con il sorriso”.

Ovviamente non manca l’amore per suo marito: “È riservato, lontano dal mondo dello spettacolo. Non ama apparire, né fare foto: il giorno del matrimonio si è prestato, ma per lui è stata una bella fatica” ha rivelato la conduttrice. “È solido, equilibrato, una roccia per me. Ci siamo trovati nei valori, nel rispetto, e anche nell’avere un approccio molto serio, a tratti rigido, verso le cose. Siamo razionali, lui lo è più di me se si può”.

La corsa in sala operatoria

Il parto non è stato semplice per Eleonora Daniele, tanto che è dovuta tornare in sala operatoria in fretta e furia per ricucire i punti che le si erano staccati. “Carlotta è nata con il cesareo. Dopo poco mi si sono riaperti i punti e mi hanno nuovamente portata in sala operatoria. Mi hanno riaperta e richiusa. Uno shock” ha raccontato.

“La ripresa è stata più complicata, ma mi bastava tenere lei tra le braccia per vanificare ogni sofferenza” ha concluso poi, rinnovando il suo amore per la piccola. Nonostante le sofferenze la bambina è stata “un dono del cielo. Ero più dura, mi sono ammorbidita, plano più leggera sulle cose. Decidere seppur tardi di avere un bimbo è stata la più lucida e straordinaria follia della mia vita“.