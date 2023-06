News Claudio Baglioni “Non se lo meritava”, fonte vicina rompe il silenzio | Amara verità Di Ambra Ferri - 9

Dopo anni dalla separazione, Paola Massari svuota il sacco e svela qual è il suo più grande rimpianto nei confronti di Claudio Baglioni.

Quando un matrimonio finisce, trascina dietro di sé molti rimorsi e rimpianti. È successo anche alla ex moglie di uno dei più celebri cantanti italiani, stiamo parlando dell’intramontabile Claudio Baglioni.

Paola Massari si è sfogata, ammettendo qual è il suo più grande rimpianto nei confronti dell’ex marito Claudio Baglioni. Si tratta di una rivelazione scottante, che nessuno credeva di sentire.

Durante tutti questi anni, infatti, entrambi hanno tenuto un basso profilo e si sono sbilanciati poco sulla fine del loro amore. Ora, però, Paola ha trovato il coraggio di parlare e raccontare anche l’inaspettato.

Paola Massari tra amarezza e rimpianti

“La nostra storia d’amore non meritava di perdersi nella dimenticanza…”. Queste sono solo alcune delle parole della Massari che hanno sconvolto ed emozionato il pubblico. La donna, in una lunga intervista, si è lasciata andare parlando proprio di Baglioni e del loro “Piccolo grande amore”.

Lei è stata la musa che ha ospitato le più grandi canzoni di tutti i tempi. Il loro amore è nato quando erano giovanissimi durante una gita scolastica. Per anni ha resistito alla fama e al cambio di vita che ha travolto Baglioni. Poi, è andato a perdersi. Proprio a proposito di questo, Paola Massari ha affermato: “Voglio ancora molto bene a Claudio, un bene infinito che durerà per sempre. Sono certa che anche Claudio provi un grande sentimento per me… Per questo mi dispiace che, con gli anni, lui abbia lasciato che il nostro rapporto di amicizia si perdesse, fino quasi a dissolversi. La nostra storia d’amore non meritava di perdersi nella dimenticanza.”

Le parole dell’ex moglie di Baglioni

“Fino a pochi anni fa, avevamo un rapporto di familiarità e confidenza che consideravo inevitabile. Quel bene non toglieva niente a nessuno. Poi, poco alla volta, è sfumato, senza che io abbia voluto, e ora il presente è orfano di quel bene – continua l’ex moglie del cantante -. Non è ciò che meritavamo e, soprattutto, non è ciò che meritava una storia d’amore importante come la nostra. È triste e incomprensibile, per me, vivere nell’assenza della persona a me più cara e significativa, assieme a mio figlio e ai miei familiari”, ha concluso la Massari.

Nelle sue parole traspare amarezza per un amore terminato e un rapporto umano rimasto incoltivato. I due si conoscono da così tanti anni che continueranno a volersi bene per sempre, è un peccato però che la musa dell’album “Piccolo grande amore” si sia definitivamente allontanata dall’artista senza tempo.