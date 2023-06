News Iva Zanicchi: “Tumore al polmone”, sono già presenti metastasi | Situazione al limite Di Marina Drai - 11

Iva Zanicchi ha raccontato del tremendo dolore per la malattia entrata nella sua vita, le condizioni di salute.

Iva Zanicchi è stata uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima stagione televisiva. Prima a Ballando con le stelle e poi a Il cantante mascherato, sempre insieme a Milly Carlucci, la cantante ha ritrovato la fama e ora si divide tra una trasmissione e l’altra.

Non sono mancate le discussioni e gli “scandali” di cui si è resa protagonista e che di certo hanno contribuito ad attirare l’attenzione su di lei. Di recente, il 18 maggio scorso, si è esibita all’Arena di Verona nello spettacolo 4 volte 20 dedicato agli ottant’anni di Al Bano.

Zanicchi conta diversi primati: è la donna che ha vinto più edizioni del Festival di Sanremo, ma è anche la prima cantante italiana ad aver tenuto un concerto al Madison Square Garden e persino ad aver attraversato l’Unione Sovietica in tour. È inoltre l’unica cantante italiana ad aver superato il milione di copie vendute in Argentina con l’album Nostalgias.

La cantante è stata sposata dal 1967 al 1865 con Antonio Ansoldi, e oggi è legata a Fausto Pinna dal 1986. Zanicchi ha una sola figlia, Michela, nata nel 1967 dal primo marito, deceduto nel 2000.

Iva Zanicchi parla del tumore

Intervistata dal settimanale Chi dopo la riconquistata fama televisiva, Iva Zanicchi ha parlato della situazione drammatica che sta vivendo a causa della malattia di suo marito. “Fausto non sta molto bene, ha questo tumore al polmone, che ora sembra essersi fermato, ma ha metastasi al fegato e alle ossa” ha spiegato.

La cantante non ha nascosto il dramma della sua famiglia, ma ha anche dimostrato di avere un’enorme forza d’animo. Con Fausto Pinna l’amore dura da trentotto anni e, come ha rivelato Zanicchi stessa, i due non si sono mai traditi, anche se di occasioni, soprattutto per lei, ce ne sono state molte. L’amore che li unisce è stato più forte di tutto.

Dolore immenso

Ma non è solo il marito della cantante a soffrire: Iva Zanicchi stessa si sta ancora riprendendo da una pesante operazione a cui si è sottoposta dopo essersi rotta una vertebra. “Io ho la schiena rotta. Insomma, adesso facciamo ridere: passeggiamo per casa come due formichine, tenendoci a braccetto, una cosa che non avrei mai voluto vedere” ha detto.

Parlando poi della morte ha ammesso che non le dispiacerebbe andarsene insieme a suo marito. “Sarebbe carino e anche molto romantico andarsene assieme in modo naturale” ha affermato, spiazzando tutti. Le sue parole, seppur molto dolci, nascondo un dolore immenso dal quale è difficile guarire.