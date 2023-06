News Mara Venier: sua figlia era famosissima, non avete idea di chi sia | FOTO Di Didi Kera - 10

La primogenita della conduttrice Rai più amata di sempre ha avuto una carriera simile alla madre. Indaghiamo anche sul suo privé.

Mara Venier è una delle presentatrici più amate e seguite del mondo della televisione italiana. La zia Mara ha conosciuto Francesco Ferracini quando era molto giovane e i due sono convolati a nozze per un matrimonio riparatore, separandosi poco dopo la cerimonia.

Nel 1968 è nata la primogenita della Venier, Elisabetta Ferracini. Dopo la separazione da Francesco, Mara si trasferisce a Roma e qui fa crescere la sua amata figlia. Elisabetta è cresciuta nel mondo dello spettacolo, dato che sua madre aveva iniziato a lavorare prima come modella e poi come attrice.

Nel 1991, infatti, Elisabetta ha fatto il suo esordio nel piccolo schermo prendendo parte ad una serie tv, Chiara egli altri, in onda su Italia1. Nel 1992, la Ferracini ha recitato anche nella fiction Italia chiamò.

Nel 1994, la figlia della conduttrice di Domenica In ha avuto il suo primo incarico da presentatrice, affiancando Pippo Baudo nella trasmissione Sanremo Giovani, in onda il sabato sera sulla Rai. Inoltre, Elisabetta ha fatto parte anche della tv dei piccoli: dal 1994 al 1997 ha condotto, con Mauro Serio, Solletico e nel 1995, con Ciro Tortorella, ha presentato Lo Zecchino d’Oro.

Altre esperienze televisive per Elisabetta Ferracini

Tra il 1998 e il 1999, Elisabetta ha anche co-condotto il programma cardine di sua madre, vale a dire Domenica In, e dal 2000 al 2002 ha presentato alcune trasmissioni su Stream Tv come, ad esempio, Il nostro mondo e Terzo Tempo-Champions League.

Dal 2004, Elisabetta ha presentato i collegamenti esterni del programma sportivo in onda la domenica su Rai2, ovvero Quelli che il calcio. Nel 2012, la Ferracini ha presentato una sua trasmissione, ideata da lei, in onda su Play.me e chiamata Vado a casa di Elisabetta.

Vita privata di Elisabetta Ferracini

Oltre ad avere una lunga e talentuosa vita professionale, Elisabetta ha anche una soddisfacente ed amorevole vita privata. Nei primi anni 2000, la Ferracini ha conosciuto il suo attuale compagno, Pierfrancesco Forlo, e dalla loro unione è nato anche un figlio, Giulio, nel 2002.

Dopo la gravidanza, Elisabetta Ferracini si è allontanata dal mondo dello spettacolo, dedicandosi al teatro e ad altri progetti. La donna ha lasciato definitivamente la tv, anche se rare volte è apparsa come ospite in alcuni programmi come, ad esempio, La prova del cuoco. Elisabetta ha avuto una carriera piena di successi. D’altronde, non poteva essere altrimenti: tale madre, tale figlia.