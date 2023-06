News Massimo Lopez, paparazzato con il suo ragazzo del mistero, ecco chi è | FOTO Di Didi Kera - 14

Il doppiatore e comico non ha mai esplicitamente fatto coming out, ma uno scatto lo ritrae assieme ad un giovane.

Massimo Lopez è un attore, comico, doppiatore ed imitatore che ha contribuito ad arricchire il panorama del mondo dello spettacolo italiano. L’apice della sua vita lavorativa l’ha avuto negli anni ’80 e ’90, quando faceva parte del trio comico assieme ai suoi amici e colleghi Anna Marchesini (scomparsa nel 2016) e Tullio Solenghi.

Il trio si è sciolto nel 1994, ma i tre colleghi sono rimasti ottimi amici. Memorabile il loro sketch composto dalla miniserie I promessi sposi, grandiosa parodia dell’altrettanto grandioso romanzo scritto da Alessandro Manzoni. Qui, l’incredibile performance di Massimo Lopez nei panni della Monaca di Monza, con annessi anche i suoi famosissimi baffi.

La sua vita professionale è sempre stata al centro del gossip e dal 2013 è anche diventato il doppiatore di Homer Simpson, capofamiglia della famiglia gialla più amata di sempre, cartone animato creato da Matt Groening. Lopez ha preso il posto del compianto e storico doppiatore Tonino Accolla.

La sua vita privata, invece, è sempre rimasta lontano dalle luci della ribalta. Sappiamo che Lopez non si è mai sposato e non ha mai avuto figli. Per queste ragioni, in molti credono che lui sia omossessuale. Inoltre, di recente si vocifera anche di una sua amicizia “speciale” con un giovane uomo.

Massimo Lopez ha rischiato la vita per ben due volte

L’attore ha rischiato di morire due volte a causa di due infarti: uno accadutogli nel 2017 e l’altro nel 2021. Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Massimo ha rivelato: “Ho avuto due infarti, uno di dominio pubblico, perché avvenuto nel 2017 mentre ero sul palcoscenico, un altro invece avvenuto qualche mese fa e del quale sto parlando adesso per la prima volta, qui.

Peraltro, il secondo è stato ancora più drammatico, perché ero in treno e ho viaggiato tre ore con un attacco di cuore in corso, ho rischiato seriamente”. Dunque, Lopez ha vissuto momenti di puro terrore e il pubblico italiano avrebbe perso una delle grandi colonne portanti del piccolo schermo del Bel Pease.

Massimo Lopez e il suo presunto fidanzato

Tornando alla vita privata, il comico non ha mai rivelato dettagli in merito, ma in un’intervista concessa a Nuovo, Massimo ha rivelato: “Non ho avuto tanto tempo a disposizione, ma ho sempre trovato molta difficoltà a distinguere qual era amore vero. Una verità amara, per questo il lavoro è il mio rifugio il mio cuore è spazioso, visto che ora contiene anche un pezzo di Puglia.

C’è qualcuno nel mio cuore, ed è importante che ci sia”. Alcuni rumors affermano che questo qualcuno è un giovane uomo di nome Roberto. Non si sa nulla di lui, tranne che molto spesso si vede in compagnia di Massimo Lopez. Non si sa se Roberto sia solo un amico o altro e per ora nessuno dei due ha confermato o smentito le voci. Aspettiamo e vediamo se avremo delle novità.