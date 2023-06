News Amici: un video molto pericoloso viene censurato | Maria De Filippi è sconvolta dalle immagini Di Mia Lonigro - 21

Due vecchi alunni di Amici di Maria De Filippi si sono resi protagonisti di uno scandalo sui social. La conduttrice rimane senza parole.

Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi più amati dal pubblico e segue le vicende e la crescita di aspiranti cantanti e ballerini nella scuola diretta da Maria assieme ad ottimi professori. Ovviamente gli alunni sono giovanissimi e talvolta proprio a causa della loro età compiono delle bravate come è successo in questa edizione quando in occasione della festa di Capodanno alcuni ragazzi sono stati espulsi per comportamenti scorretti.

In una delle precedenti stagioni di Amici, invece, due alunni si sono distinti per bravura ma anche per essere stati al centro di alcune polemiche. Stiamo parlando di Tommaso Stanzani e Martina Miliddi, entrambi giunti alle fasi serale della trasmissione.

Se Tommaso è stato seguito ed apprezzato dalla Celentano per le sue linee lunghe e versatilità la Miliddi ha subito gli attacchi feroci della professoressa che non la considerava all’altezza dello show.

Nessuno dei due è riuscito a vincere Amici ma dopo il loro percorso nella scuola hanno trovato entrambi la loro strada. Infatti, i due sono tutt’ora grandi amici ed insieme fanno parte del corpo di ballo di Viva Rai 2, il programma mattutino condotto da Fiorello.

L’evento social che ha fatto discutere

I due amici si mostrano spesso sui social dove fanno bellissimi e divertenti balletti per i loro numerosi followers e fan. Un po’ di tempo fa Tommaso e Martina hanno postato un video di loro due mentre danzavano sulle note di Woman di Doja Cat. Il ballo è sicuramente molto sensuale ma anche bellissimo da vedere: tuttavia, per Tommaso c’è stato uno strano intoppo e sulla sua pagina Instagram è stato rimosso per contenuti espliciti.

La cosa è apparsa al ballerino particolarmente strana soprattutto perché dal profilo di Martina non c’è stato assolutamente alcun problema. Lui stesso tramite una stories Instagram in cui ha taggato la sua amica si è chiesto il perché di questa disparità da parte del social network. La motivazione potrebbe essere che in tanti abbiano segnalato il contenuto di Tommaso e non quello di Martina, non a caso i commenti riferiti al giovane sono stati molto più duri tanto da leggere espressioni come: “Vergogna”.

Tommaso e la relazione con Zorzi

In molti ricorderanno che Tommaso Stanzani ha avuto un’importante relazione con Tommaso Zorzi ex concorrente del Grande Fratello ora affermato conduttore. Tra i due sembrava che le cose procedesso a gonfie vele almeno fino a quando ad inizio di quest’anno i gossip su una rottura, poi confermata, si sono fatti più insistenti che mai.

A farli conoscere è stata comunque Maria De Filippi che a Zorzi aveva indicato proprio Stanzani come un possibile ragazzo, motivo di interesse. I due hanno così iniziato una relazione sfociata anche con una convivenza: purtroppo l’amore è finito ma a quanto pare a rimanere è il profondo rispetto l’uno per l’altro.