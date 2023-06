News Vite al Limite: Wess ha perso 320 kg ed è diventato una star del cinema | FOTO Di Didi Kera - 11

Questo è stato uno dei pochissimi pazienti ad aver avuto un percorso soddisfacente al 100%, includendo anche la vita dopo il programma.

Vite al Limite è un docu-reality che racconta gli sforzi e le avventure di persone gravemente obese che cercano di perdere peso per ritrovare un’esistenza degna di essere vissuta. I protagonisti del reality show, che in Italia va in onda su RealTime, si affidano alle mani esperte del Dottor Nowzaradan.

Quest’ultimo, con i suoi consigli, esercizi ed aiuti permette al paziente di raggiungere i suoi obiettivi. Ovviamente sempre se il paziente lo vuole veramente. Nell’undicesima stagione abbiamo conosciuto Wess Schulze e la sua storia. Quando ha iniziato la trasmissione aveva 36 anni e pesava 319 kg.

Wess ha spiegato che aveva trovato rifugio nel cibo quando era piccolo: i suoi genitori hanno divorziato che lui aveva tre anni e il padre lo ignorava; sebbene gli sia stata affidata la custodia del figlio perché la madre era alcolizzata. Inoltre, Schulze ha anche svelato che un membro della sua famiglia l’ha molestato da bambino; quindi, l’aumentare di peso serviva per non essere desiderato.

L’uomo ha anche rivelato di essere gay e, per questa ragione, si sentiva escluso. Ancora una volta il cibo è stato il suo conforto. Ma grazie all’aiuto del Dottor Nowzaradan, Wess è riuscito ad arrivare a pesare 216 kg. Nel suo percorso, l’uomo è stato supportato sia da un terapista, per risolvere i traumi passati, che dal padre stesso, con il quale ha ricucito un rapporto familiare.

Wess Schulze: che fa oggi

Anche dopo aver terminato il suo percorso dimagrante in televisione, Wess si è impegnato con gli esercizi e con la dieta nella sua vita quotidiana. In una foto postata su Instagram si legge: “Ho appena finito il mio primo allenamento di 1 ora! Sono stanco… MA L’HO FATTO! 99 chili in meno!”. Poi, in un’altra ancora Wess ha scritto: “Chi avrebbe mai pensato che solo pochi mesi fa stavo mangiando 12 tacos a colazione e ora… UN UOVO SODDO E UN PEZZO DI FORMAGGIO!”.

Su Facebook, invece, Schulze ha condiviso una foto parlando della sua nuova taglia: “OMG, sto impazzendo! Ho appena provato un paio di jeans… 11 pollici o circa 5 taglie più piccole di quelle che indosso! E sono circa 1 taglia troppo grande!”. Adesso l’uomo è un aspirante attore e sta coltivando il suo rapporto con il proprio padre.

Com’è Wess Schulze oggi

Sebbene i primi tempi Wess abbia avuto difficoltà a relazionarsi con il padre, anche dopo avergli confessato di essere gay, l’uomo è sempre stato accanto al figlio per supportarlo nel suo percorso dimagrante. Adesso il loro rapporto è in via di sviluppo, migliorando sempre di più.

Per quanto riguarda l’amore, Wess Schulze ha detto di sentirsi pronto per un’eventuale storia e si è aperto diversi profili social cosicché ha la possibilità di comunicare con più gente possibile. Questa è una di quelle storie con un enorme lieto fine per il docu-reality Vite al Limite.