News Silvio Berlusconi: perché avrà i Funerali di Stato e lutto nazionale? A chi spettano Di Nadia Lucchesi - 8

Per Silvio Berlusconi sono previsti i Funerali di Stato e il lutto nazionale, ma a chi spettano e cosa sono davvero?

Dall’annuncio ufficiale della morte dell’ex Premier Silvio Berlusconi, avvenuta ieri 12 maggio 2023, abbiamo sentito risuonare da tutte le parti le parole Funerali di Stato e lutto nazionale, che generalmente non si usano per tutti, ma come mai per Berlusconi è stato deciso di riservargli questa celebrazione di grande importanza? E soprattutto cosa significa questo?

Il Cavaliere ha espirato l’ultimo respiro all’Ospedale San Raffaele di Milano alle ore 9,30 del mattino dopo aver combattuto strenuamente contro una terribile malattia che difficilmente lascia scampo, la leucemia mielomonocitica cronica.

In seguito alla sua scomparsa sono iniziati i preparativi per il funerale e con questo abbiamo scoperto che all’ex leader di Forza Italia sono stati riservati i Funerali di Stato e il lutto nazionale nella giornata di domani mercoledì 14 giugno quando il feretro raggiungerà il Duomo di Milano per la funzione.

In molti in queste ore si stanno raccogliendo intorno alla famiglia nel cordoglio e in tanti altri si stanno domandando come mai a Berlusconi sono stati riservati queste due importanti onorificenze, ecco spiegato perché.

A chi spettano i funerali di Stato e il lutto nazionale e chi decide?

Potrebbe essere controversa questa risposta e forse non tutti potrebbero essere d’accordo, ma queste onorificenze sono destinate ai Presidenti degli organi costituzionali, anche dopo la cessazione del loro mandato, oppure anche ai Ministri deceduti mentre ricoprivano questa carica.

Inoltre è il Consiglio dei Ministri a decidere se queste esequie nazionali possono essere meritevoli per personalità che hanno avuto un’impronta fondamentale per l’Italia, ma anche a tutti i cittadini che hanno dato lustro alla Nazione, caduti nell’adempimento del dovere o perché vittime di azioni terroristiche o perpetrate dalla criminalità organizzata. Non stupisce che questo possa far storcere il naso, considerando i diversi capi d’accusa che pendevano sulla testa dell’ex Premier.

Chi decide a chi spettano queste cerimonie?

A prendere questa importante decisione è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre per l’organizzazione dei Funerali di Stato è il Dipartimento del Cerimoniale di Stato di Palazzo Chigi, sede del Governo italiano, proprio nella Sala del Consiglio dei Ministri si sceglie se la personalità e meritevole o meno.

Essendo stato ex Presidente del Consiglio e sicuramente una figura che in qualche modo ha cambiato la storia del nostro Paese, nel bene o nel male, Silvio Berlusconi ha diritto a ricevere entrambe le onorificenze alla sua morte, che tra l’altro sono obbligatori per il Presidente della Repubblica, del Senato, della Camera dei deputati, del Consiglio dei Ministri e della Corte costituzionale, in carica o ex. Quindi per chi ha pensato che visto i pregressi dell’ex leader di Forza Italia non fosse corretto, deve ricredersi.

Cosa accadrà durante i Funerali di Stato?

Mercoledì 14 giugno alle ore 15,00 verranno celebrati i Funerali di Stato per Silvio Berlusconi all’interno del Duomo di Milano, a celebrare la funzione sarà l’arcivescovo Mario Delpini rispettando un cerimonia particolare con diverse regole imprescindibili, ovvero: intorno al feretro devono esserci sei Carabinieri in alta uniforme oppure sei membri appartenenti allo stesso Corpo del defunto.

Dovranno essere resi gli onori militari sia quando arriverà il feretro, sia quando uscirà dalla chiesa e dovrà essere presente un rappresentante del Governo in carica. Durante la cerimonia è stabilito ci sia un momento per un’orazione commemorativa ufficiale, che potrà poi essere seguita da altri eventuali discorsi della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tutte le bandiere degli uffici pubblici nella Nazione dovranno essere a mezz’asta. Il feretro potrà essere avvolto dalla bandiera italiana solo se si tratta del Presidente della Repubblica in carica o ex.

Chi sarà presente ai funerali di Silvio Berlusconi e chi paga

Durante i Funerali di stato solitamente è presente il Presidente della Repubblica Italian, Sergio Mattarella, in questo caso sarà ai funerali per l’ultimo saluto all’ex Premier e saranno presenti anche le massime cariche istituzionali e il costo della cerimonia nella sua interezza è a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Cosa prevede il lutto nazionale?

Gli esponenti del Governo, durante il periodo del lutto nazionale, sono obbligati a cancellare gli impegni in agenda e possono essere presenti solo a eventi benefici, viene richiesto di rispettare un minuto di silenzio alle scuole per ricordare il defunto, ma l’anno scolastico è terminato proprio pochi giorni fa, per quanto riguarda i cittadini, ovviamente sarà a libera discrezione dei cittadini scegliere se abbassare le serrande tutto il giorno o solo durante la giornata per chi ha un’attività.