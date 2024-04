Diana Puddu, ecco chi è davvero la vincitrice di The Voice: non lo aveva detto a nessuno

Ecco chi è davvero Diana Puddu, la vincitrice di questa edizione di The Voice Senior, adesso finalmente si scopre che…

The Voice Senior si è appena concluso e ha regalato la vittoria a Diana Puddu. La cantante ha infatti vinto venerdì 5 aprile scorso la quarta edizione del talent show musicale, ricevendo quasi la metà dei voti totali.

Descritta dai giudici del programma come «l’emblema di The Voice Senior» e lodata per la sua «voce straordinaria e stupenda», Diana Puddu è la seconda donna a vincere il programma.

Facente parte del Team di di Gigi D’Alessio, Diana Puddu è riuscita con la sua voce a conquistare i giudici e il pubblico di telespettatori.

Ora che è la vincitrice del programma, Diana è al centro del gossip e dell’attenzione di tutti i fan del programma. In particolare, alcune indiscrezioni appena trapelate su di lei stanno facendo il giro dei social network.

Le indiscrezioni sulla vincitrice di The Voice Senior: ecco cosa è trapelato sulla cantante Diana Puddu

The Voice Senior è un programma televisivo di genere talent show. In onda in prima serata su Rai 1 nel novembre 2020, The Voice Senior è lo spin-off di The Voice of Italy, andato in onda su Rai 2 dal 2013 al 2019. Arrivato oggi alla quarta edizione, The Voice Senior è andato in onda per sette puntate dal 16 febbraio al 5 aprile 2024 su Rai 1. Il programma è stato condotto da Antonella Clerici, mentre il ruolo dei “coach” è stato rivestito da Loredana Bertè, Clementino e Gigi D’Alessio e Arisa (che ha sostituito i Ricchi e Poveri).

Il vincitore della prima edizione è stato Erminio Sinni, del Team di Loredana Bertè. La seconda edizione è stata vinta da Annibale Giannarelli, del Team di Gigi d’Alessio. La vincitrice della terza edizione è stata Maria Teresa Reale del Team di Clementino. Nell’edizione appena conclusasi la vittoria è stata riportata per la seconda volta dal Team di Gigi d’Alessio che ha capitanato Diana Puddu.

Chi è Diana Puddu: qualche informazione sulla cantante che ha vinto la quarta edizione di The Voice Senior

Con il quarantacinque per cento dei voti, Diana Puddu ha superato gli altri tre finalisti. Al secondo posto si è classificato Mario Rosini del team Arisa, al terzo Sonia Zanzi del team Clementino e al quarto Luca Minnelli del team di Gigi D’Alessio. Originaria di Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari, Diana Puddu si è aggiudicata la possibilità di pubblicare uno dei brani cantati nel programma di Rai 1 insieme all’etichetta discografica Warner Music Italia.

Diana Puddu ha raccontato di non avere mai avuto la possibilità di studiare canto, ma di essersi sempre esercitata con grande passione. Sul placo di The Voice Senior si è esibita per la prima volta, portando nel talent il profumo della sua terra e l’amore della sua famiglia. Con la vittoria di Diana Puddu si è conclusa la finale di The Voice Senior.