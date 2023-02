Shang-Chi 2: Ironheart potrebbe essere la trama su cui si baserà il prossimo film

Wakanda Forever nasconde un collegamento fra Ironheart e i Dieci Anelli.

Il pregio più grande dell’MCU è quello di riuscire ad essere un apparente buco senza fondo di idee e spunti per creare nuove storie. Più si scava in profondità, più si trovano collegamenti, interazioni e indizi verso dei potenziali sviluppi della macro-storia dell’universo narrativo.

In questo caso si tratta di Wakanda Forever, film del 2022 diretto da Ryan Coogler, che ritrae la fittizia regione africana dopo la morte del loro leader T’Challa (causata dalla reale dipartita di Chadwick Boseman, suo interprete nel primo film). In Wakanda Forever compare Riri Williams, la giovane e geniale ingegnere che costruirà da sola una tuta ispirata ad Iron Man, diventando così Ironheart.

Ora, è già ufficiale che il 2023 porterà ai fan – fra i vari film e serie MCU – la serie Ironheart, incentrata proprio sulla Riri Williams di Dominique Thorne. Questo prodotto apre la strada al ritorno di Shang-Chi tramite una storyline del fumetto che nel film di Coogler è stata solo vagamente accennata.

Demetrius Williams e i Dieci Anelli

Ironheart ci viene presentata come un’orfana, e in Wakanda Forever fa un riferimento al padre quando parla della sua auto sportiva, dicendo che le è stata lasciata da Demetrius. Questo è di certo un collegamento misero finché non aggiungiamo i nostri cari fumetti: la Ironheart cartacea scopre che suo padre è vivo e fa parte dei Dieci Anelli, i quali stanno attaccando il Wakanda per aprire la Sorgente del Potere e impossessarsene.

In possesso di queste informazioni il collegamento fra i due titoli è tutt’altro che fantasioso e ruota attorno ai Dieci Anelli. Sappiamo infatti che questi artefatti torneranno nell’MCU e avranno un ruolo fondamentale, forse tanto importante quanto le Gemme dell’Infinito lo sono state per le Fasi precedenti.

“I Dieci Anelli torneranno”

Il sequel di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è stato confermato da tempo ma è ancora senza data. Simu Liu, interprete di Shang-Chi, ha dichiarato di essere interessato ad esplorare questo nuovo potere e quale ruolo si conquisterà grazie ad esso nel puzzle di pezzi che è l’MCU.

La scena post-credit di Shang-Chi recitava “The Ten Rings will return”, ma non sappiamo ancora in che modo. La frase potrebbe infatti non riferirsi al sequel – nonostante la conferma che ci sarà – bensì ad un altro prodotto, film o serie, che ne vedrà la partecipazione: così entra in gioco Ironheart.

C’è tempo per lo svolgimento di Ironheart durante il 2023 e poi l’arrivo di Shang-Chi 2, di modo che qualsivoglia interazione Riri Williams potrebbe avere con l’organizzazione dei Dieci Anelli sia un elemento che avrà poi il suo peso nel film. Come dicevamo, un vero buco senza fondo dove più si scava, e più ci si immerge in possibilità.