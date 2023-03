La casa dei fantasmi 2: le rivelazioni del trailer ufficiale | Trama, cast, data di uscita: tutto quello che sappiamo

Tra pochi mesi sbarcherà al cinema La casa dei fantasmi 2, il nuovo live-action della Disney: ecco tutto quello che sappiamo finora sul film.

Si intensifica l’attesa per l’uscita de La Casa dei Fantasmi 2, anticipata il 28 luglio 2023. Per tenere alta la curiosità dei telespettatori, la Disney ha rilasciato il primo trailer ufficiale del film diretto da Justin Simien con Rosario Dawson, Owen Wilson, Danny DeVito e Jared Leto.

Il live-action firmato Disney vede come protagonista Rosario Dawson nei panni della madre single Gabbie. La donna ha necessità di cambiare casa con il figlio e trova un affare: acquista una villa a New Orleans che ha un prezzo stranamente basso.

Poco dopo il trasferimento nella nuova abitazione, diventerà subito chiaro perché la casa è stata venduta a un prezzo stracciato. L’appartamento è infestato dai fantasmi, come suggerisce il titolo del film.

La casa dei fantasmi 2: tutto quello che c’è da sapere

Madre e figlio combatteranno per sconfiggere gli spiriti che non gli lasciano scampo, ma per farlo avranno bisogno di aiuto. Per questo, si serviranno di una squadra di “specialisti” composta da un prete (interpretato da Owen Wilson), un sensitivo (Tiffany Haddish), uno storico (Danny DeVito) e un esperto di paranormale (Lakeith Stanfield).

Justin Simien è il regista de La Casa dei Fantasmi 2, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Katie Dippold. Il film vanta di un cast stellare, che comprende Dan Levy, Winona Ryder, Hasan Minhaj, Jared Leto e Jamie Lee Curtis. Un mix perfetto e promettente che dona alla pellicola un immenso potenziale. Ma sarà in grado di stupire gli spettatori che da mesi attendono con ansia l’uscita nelle sale? Sappiamo che sarà disponibile al cinema a partire dal 28 luglio e successivamente in streaming sulla piattaforma Disney+.

Trailer ufficiale

Il trailer de La casa dei fantasmi 2 finalmente è stato reso disponibile e mostra la nuova ambientazione del film, la casa infestata attorno alla quale si svilupperà la storia. Sembra che sarà presente anche la sposa della soffitta, conosciuta come Constance Hatchaway, pronta a perseguitare i nuovi inquilini.

La sinossi di The Haunted Mansion 2 riassume bene quello che vedremo in estate: tutto ruota interno una mamma single, il figlio e una casa infestata dai fantasmi.

“In questa misteriosa avventura, una dottoressa (Dawson) e suo figlio di 9 anni (Chase Dillon), desiderosi di iniziare una nuova vita, si trasferiscono in una villa stranamente conveniente a New Orleans, solo per scoprire che il posto è molto più pericoloso di quanto avessero previsto. Alla ricerca disperata di aiuto, contattano un prete (Wilson), che a sua volta chiede l’aiuto di uno scienziato vedovo diventato esperto di paranormale fallito (Stanfield), di una sensitiva del Quartiere Francese (Haddish) e di uno storico un po’ scontroso (DeVito)”.